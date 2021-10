La incómoda pregunta que dejó contra las cuerdas a Victoria Tolosa Paz por su casa y la fortuna de su marido

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, brindó declaraciones radiales donde se refirió al candidato de Juntos, Diego Santilli, a la exgobernadora María Eugenia Vidal y a Horario Rodríguez Larreta. También respondió una picante pregunta sobre su casa y la fortuna de su marido, Enrique “Pepe” Albistur.

Tolosa Paz dialogó con Ernesto Tenemabuam por radio FM 89.9 sobre la emisión monetaria y los dichos de Diego Santilli. “Me impresionó cómo ante la repregunta no puede explicar lo que dijo un segundo antes. Él dijo la emisión descontrolada del gobierno, el plan platita o como quieran llamarlo. No tiene argumentos, fundamentos ni bases estadísticas para afirmar eso”, cruzó al candidato.

Por otro lado, vivió un incómodo momento al ser consultada por su casa y la fortuna de su esposo Pepe Albistur quien es amigo del presidente, Alberto Fernández. El periodista Jairo Straccia le preguntó por el lujoso lugar donde vive en un country de La Plata y la existencia de una casa de 800 metros cuadrados. En primer lugar, la exconcejal platense negó la información.

“Las imágenes (del spot de ‘Los Simuladores’ del Frente de Izquierda) no son de mi casa, son del country de Estudiantes de City Bell”, aclaró Tolosa Paz. En ese aspecto, sostuvo que el video del Frente de Izquierda Unidad Provincia de Buenos Aires contiene imágenes que no se corresponden a su casa. No obstante, aclaró: “Vivo en una casa muy grande, de muchos metros cuadrados, que está declarada”.

Tolosa Paz afirmó que la propiedad es de su marido y señaló: “Yo tengo una casita en City Bell y un auto, me compré siendo empleada pública”. En ese punto, sostuvo que sus bienes los adquirió trabajando como contadora en oficinas del estado y que luego se casó “con un hombre que tiene dinero pero que no es un crimen”. Asimismo, remarcó: “Vivir en una casa grande no te aleja de la realidad”.

Contra Santilli

Por otro lado, Tolosa Paz le respondió a Diego Santilli. “¿Cómo se mide la emisión monetaria que no pudo contestar Santilli a pesar de que es contador público? Es por la base monetaria en relación al producto bruto interno. Esa base monetaria es la emisión de un país y distribuye el Banco Central. La Argentina viene en una reducción de una base monetaria”, completó la candidata.

Con información de www.elintransigente.com