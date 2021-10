Arde la interna entre ministros: Aníbal Fernández redobló las críticas contra Sergio Berni

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a apuntar contra su par de provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por el conflicto mapuche en la Patagonia. “No se comprende bien ni de dónde viene ni a dónde quiere ir”, señaló esta mañana el funcionario nacional en su habitual rueda de preguntas a la prensa. Además, volvió a descartar que existan actos terroristas en el sur del país.

“(Con Sergio Berni) no hay nada que hablar, él asume este gesto que no se comprende de dónde viene ni a dónde quiere ir, no tiene sentido”, enfatizó en declaraciones a la prensa. Luego, apeló a una comparación futbolística para cuestionar con tono irónico a su par bonaerense: “Yo tengo responsabilidad y los demás miran desde la tribuna, y desde ahí todo es fácil, le dicen a Messi cómo tiene que patear el tiro libre”.

“Tengo jurisdicción sobre el área que estoy trabajando, una visión muy clara de lo que representa y es irresponsable suponer que es terrorismo. Dejemos la comunidad mapuche a un costado porque es totalmente pacífica”, insistió el funcionario nacional. Luego, al ser consultado sobre el tuit de Berni donde lo tildó de “soberbio”, Fernández dijo que lo tiene “sin cuidado” y que él “no tiene que coordinar nada” con el funcionario bonaerense.

El último lunes, Berni lanzó una serie de mensajes críticos contra Fernández. “Como de costumbre siempre tiene razón querido compañero, ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación, no es mi intención contradecir”, apuntó el ministro de Axel Kicillof. Y agregó: “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto”.

“Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?”, cerró con tono irónico en referencia al cruce de Fernández y el dibujante Nik días atrás.

La disputa se desató a raíz de la intervención de Aníbal Fernández en C5N donde cuestionó la visión de Berni quien sostuvo que en la Patagonia existen actos terroristas. “No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso”, expresó el ministro nacional y luego se refirió a la crítica que recibió el Ejecutivo por negarle la ayuda solicitada por Río Negro. “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, sentenció entonces el ministro nacional.

Con información de www.elintransigente.com