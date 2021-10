Los ensayos iniciales de Gonzalo Del Bono

Ayer, en el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela", el técnico interino Gonzalo Del Bono realizó el primer entrenamiento futbolístico con el plantel profesional de Atlético con vistas al encuentro del próximo viernes a las 21:00 en el Monumental ante All Boys, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

Con la salida de Walter Otta como responsable técnico, la "Crema" jugará los últimos tres partidos sin posibilidades de clasificar al Reducido y a la Copa Argentina.

Como novedad, y por una decisión dirigencial, entrenarán diferenciado y no serán tenidos en cuenta Cristian Chimino, Fernando Piñero, Federico Recalde, Jorge Molina y Marcos Giménez, quienes a fin de año finalizan sus vínculos con la institución

Lo mismo sucederá con Brian Calderara y Cristian González, pero estos últimos sí serán tenidos en cuenta porque en sus puestos el club no tiene recambio.

En tanto, Lautaro Parisi, por una molestia, no formó parte de la práctica y no llegaría al encuentro del viernes.

Con estas novedades, el primer equipo de Del Bono que realizó algo más de 10 minutos de fútbol de manera formal, alistó a Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia; Bautista Tomatis, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Claudio Bieler.

Hoy, en el estadio de barrio Alberdi, el plantel, ahora bajo el mando de Gonzalo, llevará a cabo una nueva sesión futbolística, con la mente puesto en el "Albo".

LOS ÚLTIMOS

Luego de jugar como local con All Boys, el equipo rafaelino será nuevamente local contra Brown de Puerto Madryn, en tanto que cerrará su participación visitando a Brown de Adrogué.