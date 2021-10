Viotti desmintió ser millonario y culpó al perottismo

Que es dueño de innumerables propiedades. Que tiene un plazo fijo de 150.000 U$S. Que es titular de un loteo. El candidato a concejal que más votos obtuvo en las PASO, y referente de la oposición Leo Viotti fue mencionado en medios digitales, como el dueño de una fortuna de proporciones. Viotti eligió Radio ADN para desmentir la información. "Es parte de una campaña sucia. Mienten. Le destinan un montón de fondos. Mandamos a pedir y vemos que esa página que no está a nombre de nadie, es muy difícil rastrear de quién es, ha destinado más de 200.000 pesos en distintas publicaciones. Entre ellas estas dos publicaciones en contra nuestra, pero después otras a favor de determinados personajes políticos, por lo cual uno se termina de dar cuenta de donde viene la mano". ¿De dónde viene la mano?, se lo consultó ."Si hablan a favor de Perotti, si hablan a favor de Mirabella, si hablan a favor de Lewandowski, y la misma página -son publicaciones pagas- y la misma página te habla en contra de Leo Viotti, podés deducir de donde viene el golpe. Pero yo creo que la gente se da cuenta. Cualquiera que me conoce sabe que está todo transparente, todo declarado y cualquiera que tenga algo que decir que vaya y que denuncie, que de la misma manera que se lo estoy contando a ustedes se lo voy a contar a cualquiera", explicaba el concejal que va por la renovación.

Invitada también al piso, la concejal Alejandra Sagardoy, quién también va por la renovación de su banca descalificó la especie, recordando situaciones similares en contextos electorales del pasado. "A nosotros no nos hace mella. Ya lo pasamos en el 2017 , también ganamos las PASO y también intentaron hacer lo mismo. Ganamos con el 60 % las generales, así que está demostrado que cuando hay campaña sucia no sirve" señalaba Sagardoy, quién inmediatamente advirtió que el espacio no va a salir de su eje. "Nosotros vamos a estar enfocados, y se los digo en este medio y a cada uno, en nuestros proyectos, en nuestras ideas y las ganas de seguir trabajando para la gente, porque eso es lo que la gente nos depositó: mayor responsabilidad, más compromiso, y en eso nos vamos a enfocar". "Es subestimar el voto de la gente también". La referente radical también ponderó la línea de acción con territorialidad y presencia ante las situaciones cotidianas de los rafaelinos. "Nosotros nunca dejamos de ir a los barrios, nunca dejamos de hablar con la gente. Siempre nos preocupamos por el comerciante, por el gastronómico, por los gimnasios, por el trabajador independiente, porque también ustedes saben que mucha gente quedó fuera del sistema"

LOS PLANTEOS DE LA GENTE SIGUEN SIENDO LOS MISMOS.

En la entrevista Leo Viotti fue consultado respecto a los ejes de campaña, marcados por los reclamos de la gente. La situación es la misma que en la previa de las PASO de este año.

"La inseguridad va a la cabeza, el acceso al empleo y el apoyo a los emprendedores, y el acceso a la vivienda . Son los 3 ejes fundamentales que en mayor o menor medida la mayoría de los vecinos nos solicitan".

Consultados respecto a la eventual nacionalización de las elecciones, Alejandra Sagardoy fue contundente, afirmándolo y argumentándolo. "No hay un presidente, la verdad es que estamos sin presidencia. Tienen problemas internos que también repercuten en todos los argentinos. Creo que todo el desastre que están haciendo a nivel nacional va a repercutir", dijo sin eufemismos. Sagardoy también se despachó con inusual dureza respecto a las características de los concejales opositores y los oficialistas

"Nosotros somos concejales de la gente, justamente para controlar al ejecutivo. Y ellos simplemente hacen de voceros oficialistas", finalizó.

Fuente: ADN