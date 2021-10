Alerta en el PSG: Lionel Messi se ausentó del entrenamiento y el club no informó los motivos

Lionel Messi no formó parte del entrenamiento que el PSG hizo este jueves, el último antes del partido del viernes ante Lille por la Ligue 1 de Francia. El club no dio a conocer hasta el momento los motivos de la ausencia de La Pulga, mientras que sí se supo que el otro ausente del día, Kylian Mbappé, sufre una infección otorrinolaringológica.

El motivo de la ausencia del delantero rosarino aún no fueron comunicados por el PSG, por lo cual reina la incertidumbre. En principio, el futbolista argentino no tenía problemas físicos de los que preocuparse, pero lo concreto es que hoy no estuvo en el césped en el Camp des Loges.

El encuentro que el equipo de París jugará ante Lille en el Parque de los Príncipes se jugará sin Achraf Hakimi, sancionado y Marco Verratti, también sancionado, pero además lesionado. Leandro Paredes, por su parte, sigue recuperándose de su lesión en el muslo y Sergio Ramos aún no pudo insertarse en los entrenamientos grupales producto de sus problemas físicos, por los cuales no pudo hacer su debut oficial.

En este contexto se espera que Mauricio Pochettino eche luz sobre la ausencia de Messi en la conferencia de prensa que brindará a las 9 (hora de la Argentina), a partir de lo cual quedará definido si el rosarino estará o no mañana ante el Lille.

En principio, lo de La Pulga no se trata de una lesión o impedimento físico, de acuerdo al informe médico que emitió el PSG, en el que no aparece:

Kylian Mbappé continúa su tratamiento para su infección otorrinolaringológica y reanudará los entrenamientos a principios de la semana que viene.

Tras un choque durante el último partido, Marco Verratti sufre en la cadera izquierda con una lesión profunda de los músculos oblicuos. Se espera una indisponibilidad de 4 semanas dependiendo de la evolución.

La evolución del programa de recuperación de Sergio Ramos, coordinado por el personal médico, avanza muy bien. Se puede considerar la reanudación continua con el grupo en el transcurso de la próxima semana.

La evolución de la lesión grado 3 del cuádriceps izquierdo de Leandro Paredes es satisfactoria de acuerdo con las expectativas del personal médico. Se espera la vuelta a la competición tras el próximo parón internacional.

Fuente: TN