Chris Martin terminó con Dakota Johnson por WhatsApp el día de su cumpleaños

En las últimas horas el nombre del cantante de Coldplay, Chris Martin es tendencia en las redes sociales ya que aseguran que su relación con la actriz de Hollywood Dakota Johnson ha llegado a su fin. El músico habría puesto final a su relación de una manera, poco elegante.

La pareja comenzó su relación en el año 2017, luego de que el cantante de “Coldplay” y la actriz Gwyneth Paltrow decidieran divorciarse. La primera vez que se los pudo ver juntos fue en la celebración de cumpleaños de Elle De Generes y desde ese día, fueron inseparables.

Sin embargo, aseguran que Chris Martin no estaba del todo comprometido con la relación, y ante algunas sugerencias de Dakota Johnson acerca de afianzar más el vínculo, el británico se mostraba bastante distante.

Según anunció la revista In Touch, la actriz estaba ansiosa por su festejo de cumpleaños cuando se sorprendió con un mensaje de texto que recibió de Chris Martin. Según una fuente confidencial, apenas unas horas antes de cenar, el músico le habría enviado un mensaje de texto en el que le decía que quería tomarse un tiempo, y ella quedó devastada, no solo por la inesperadas palabras sino por la forma en que se lo comunicó.

De acuerdo a esta persona, Martin le dijo a Johnson que la relación se había enfriado, pero los amigos de la protagonista de ‘Cincuenta sombras de Grey’ creen que hubo algo más que hizo que el cantante tomara esta decisión.

Esta no es la primera vez que se informa que la actriz y el cantante se separaron. En junio de 2019, un informante le dijo a The Sun que: “Chris y Dakota eran muy tranquilos y siempre parecían muy felices juntos. Se habló de compromiso, pero no, él dice que se han ido por caminos separados, lo que ha sido una verdadera sorpresa para todos”.