La drástica decisión de Charlotte Caniggia que enfureció a los productores de “MasterChef Celebrity 3″

Tras dos exitosas temporadas, Santiago del Moro estará nuevamente al frente de “MasterChef Celebrity”. A poco de comenzar las grabaciones, ya están confirmados los participantes del certamen cuyo jurado estará integrado nuevamente por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Charlotte Caniggia se encuentra entre los 16 participantes.

Una vez que finalice “Bake Off Argentina”, el programa que conduce Paula Chaves por Telefe, comenzará a emitirse la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”. Sin embargo, las grabaciones están por comenzar y ya se hacen notar algunos de los requerimientos específicos de los participantes que compiten por el premio.

Según aseguran faltan dos o tres semanas para que se comience con las grabaciones. Las últimas incorporaciones fueron las de José Luis Gioia, Héctor “Negro” Enrique, gran amigo de Diego Maradona, y el actor Tomás Fonzi. Entre los primeros confirmados se encontraba Charlotte Caniggia, cuyo hermano participó en la segunda temporada.

En las últimas horas aseguraron que, mientras esperan para comenzar con las grabaciones, la producción de “MasterChef Celebrity” quiere comenzar con entrevistas previas a los participantes. Sin embargo, Charlotte Caniggia avisó que “sin pago de por medio”, no dará entrevistas. Así lo informó “La Pavada” de Diario Crónica.

Por el momento no se sabe si la producción aceptó las condiciones de la hija de Mariana Nannis. Lo que sí se sabe es que no tiene mucha experiencia en la cocina y que decidió apelar a su carisma y espontaneidad para deslumbrar a los tres exigentes jurados que tienen un paladar más que difícil de sorprender.

Los confirmados para “MasterChef Celebrity 3″ son: Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Joaquín Levinton, Paula “Peque” Pareto, Mery del Cerro, Mica Viciconte, Vicky Braier (conocida como Juariu), Charlotte Caniggia, Héctor Adolfo “El Negro” Enrique, Marcela Tigresa Acuña, José Luis Gioia y Tomás Fonzi.