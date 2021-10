¿Posiciones encontradas?: Patricia Bullrich también opinó sobre los “monopolios” pero se diferenció de Larreta

Una vez más se percibe la diferencia entre el ala dura y más mesurada de Juntos por el Cambio o lo que muchos llaman ‘halcones y palomas’. En los últimos días, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó a los “monopolios” empresariales y los responsabilizó de la inflación. Por el contrario, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich también opinó pero con un mensaje completamente direccionado contra el kirchnerismo.

De manera sorprendente, Larreta sostuvo: “Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular”. Al ser consultada en AM 630 si estaba de acuerdo con la frase de su compañero de espacio, Bullrich no respondió directamente sino que utilizó el término para apuntar contra el Gobierno.

“La actitud monopólica es la que está tomando el Gobierno porque son muy pocas empresas las que hoy van a poder venderle productos a los argentinos”, lanzó en primer lugar la exministra de Seguridad. Luego, cuestionó el control de precios al que tildó no solo de “malo” sino que “es un monopolio porque arreglan con tres o cuatro empresas o tres o cuatro cadenas de supermercados”.

Con un discurso mucho más duro contra el Gobierno de Alberto Fernández, la presidenta del PRO hizo hincapié en que el 75% de expendio de productos alimenticios en Argentina son despensas, almacenes o comercios de barrio. “El control de precios es una piñata y le da una segunda cuarentena a todos los almacenes que no le van a vender a un precio posible como para poder competir con el supermercado. Por lo cual el gobierno arma el propio monopolio con cuatro empresas”, remarcó.

Indagatoria de Mauricio Macri

Bullrich también se refirió a la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la ciudad de Dolores. “La sociedad sabe distinguir la conducta de Juntos por el Cambio y la conducta del gobierno. Nosotros no tenemos a un Lázaro Báez, no tenemos bolsos dando vueltas, no tenemos rutas que las hicieron ocho veces, ni los cuadernos de Cristina Fernández de Kirchner. Conocemos lo que fue nuestro Gobierno”, chicaneó.

