Carpetazo contra Fernando Iglesias: «Hoy lo defendés y abrazas»

El candidato del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, se cruzó fuertemente con el polémico diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. En este sentido, el representante peronista le recordó al opositor cuando en 2009, en su libro, «le dedicaba puteadas a Mauricio Macri, a quien hoy abraza y defiende fuertemente«, durante una dura discusión televisiva.

En un debate organizado por TN, Tombolini culpó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por tener «responsabilidad en la extensa cuarentena», lo que Iglesias no toleró y le respondió: «No, la decisión fue del Poder Ejecutivo. Larreta no tiene nada que ver en eso. Tenés que leer la Constitución Nacional», por lo que la tensión aumentó y el integrante del Frente de Todos le recordó: «Lo que sí leí es tu libro».

«¿Te acordás de tu libro de 2009, el que se titula ‘Qué significa ser progresista en la Argentina’? Digo. Porque si se trata de leer, vos deberías recordar que estabas bastante enojado con López Murphy. Lo comparabas con Videla», apuntó Tombolini sobre las palabras escritas por Iglesias contra el ahora candidato y compañero de lista, de «Juntos por el Cambio».

En tanto, Iglesias rechazó esa afirmación y Tombolini replicó: «Mandaría una copia entonces», para luego leer un párrafo del libro publicado: «La destrucción de la Argentina productiva fue llevada adelante tanto por Martínez de Hoz como por Domingo Cavallo, Machinea y López Murphy» leyó y agregó: «Señala que no hubo diferencias sustantivas entre Videla, Menem y De la Rúa».

Asimismo, Tombolini rememoró «las puteadas que le dedicabas a Mauricio Macri, a quien hoy defendés y abrazas fuertemente. Pero en el 2009 escribías esto» y a eso Iglesias le contestó con indignación: «Lo que sostenía en 2009 lo sigo sosteniendo. Mantengo lo que digo. En esos tres períodos hubo una destrucción del aparto productivo, efectivamente, de magnitud similar».

«No soy Sergio Massa que un día dice que va a meter presos a todos los corruptos y al otro día va de candidato. No soy Alberto Fernández que no quiere ser un títere pero terminó aliándose con Cristina Fernández de Kirchner», cerró Iglesias, mientras que Tombolini concluyó: «Yo tampoco me fui de ningún lado ni cambié de parecer. Sigo siendo parte del Frente Renovador, sigo estando con Massa. No se podría decir lo mismo de tu amigo Miguel Ángel Pichetto».

