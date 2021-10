Mauricio Macri, antes de declarar: “Si creen que con esto van a disminuir mi compromiso, están muy equivocados”

Mauricio Macri enfrenta hoy su primera indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019. Es en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Es en Dolores, donde un grupo de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio prepararon una movilización para respaldarlo.

La convocatoria a la movilización, similar a la que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco año, por la causa denominada “dólar futuro”, se extendió vía redes sociales. En el transcurso de la mañana fueron llegando a la plaza Castelli, de Dolores, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, el senador Esteban Bullrich, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf y Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Francisco Cabrera, Nicolás Dujovne, Silvina Lospenato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca y los intendentes Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros. Pero también hubo dirigentes que no participaron de la movilización.

La jornada del ex presidente, minuto a minuto

11.52 hs. Macri ingresa al juzgado. Lo hace en medio de gritos de apoyo y de críticas: “Ladrón, traidor a la patria”, se escuchó.

- 11.42 hs. Habla Mauricio Macri. “Hay gente lamentablemente en la ruta, había más controles de lo habitual, siempre estas maldades. Gracias Pato porque siempre estás en todas, este día me transporta a esa tarde del 7 de diciembre, donde nos despedimos, pero me comprometí a estar siempre con ustedes”, dijo.

“Están acá por que vienen a defender su futuro, vamos a luchar por tener una vida mejor, Hay que viviendo con una cultura del poder sana, más transparente, más sana, no como hoy una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar”, agregó.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.

- 11.40 hs. Habla Patricia Bullrich arriba del escenario: “Desde Salta a Tierra del Fuego, desde Mendoza a la cuidad de Buenos aires, todos los ciudadanos de bien están apoyando a Mauricio Macri. No somos iguales, cuidamos la plata de la gente”, dijo.

- 11.30 hs. Macri sale del despacho del intendente municipal y se saca una foto junto a dirigentes y ex ministros de su gobierno.

- 11.20 hs. El diputado Fernando Iglesias publica una foto junto a Macri desde el interior de la municipalidad de Dolores. “Mi primera selfie con Mauricio Macri, bancando en Dolores frente a los atropellos de los muchachos de al enemigo, ni justicia”, destacó en redes sociales.

- 11.05 hs. Desde el entorno del ex presidente señalaron los controles vehiculares apostados sobre la Ruta 2 “retienen más de lo debido” a las personas que quieren llegar a Dolores.

- 10.52 hs. Habla con los medios, frente al juzgado de Dolores, Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. “Está probadísimo que nos espiaron y que fue ilegal, no es supuesto. No sabemos las motivaciones”, dijo.

- 10.50 hs. “Hay gato para rato”, “Mauricio no se toca”: eso comenzaron a cantar militantes y dirigentes, que comienzan a llegar con bombos y remeras con consignas particulares. “Menos mal que existe la grieta, sino pareciera que somos todos como estos hijos de puta”, se puede leer en una de ellas. También banderas: “Macri Presidente”. El acto de apoyo se retrasó media hora.

- 10.25 hs. El ex presidente Mauricio Macri llegó a Dolores . No hizo declaraciones, fue aplaudido por un grupo de personas, e ingresó al edificio municipal para reunirse con el intendente Camilo Etchevarren.

- 9.15: La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, encabeza una conferencia de prensa: “El Gobierno cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto tienen la obligación de presentarse ante la ley”, afirmó al ser consultada por la indagatoria al ex presidente. Más temprano, en declaraciones a El Destape radio, el ministro de Justicia, Martín Soria, fue más crítico: “Macri está montando un show mediático”.

- 9.00 hs. Hernán Lombardi es el primer dirigente en llegar a la zona donde se instaló el acoplado. Es uno de los organizadores de la movilización en apoyo y pasó la noche en la ciudad de Dolores. Luego llegaron otros, como los intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y de Vicente López, Jorge Macri, y el senador Alfredo De Angeli, entre otros.

- 8.33 hs. Ingresa al juzgado el juez Martín Bava. Macri hizo una presentación para recusarlo, pero la Cámara Federal de Mar del Plata la rechazó.

- 8.20 hs. El escenario en el que hablará el ex presidente se comenzó a montar. Se prevé un acto breve, previo a ingresar al juzgado para enfrentar al juez Bava. Se instaló el acoplado de un camión que corta una de las calles laterales de la plaza Castelli, con una bandera argentina. Por ahora, hay poco movimiento. También se instalaron ocho baños químicos.

- 7.50 hs. Macri deja su vivienda en Acassuso y viaja hacia el juzgado de Dolores, sentado en el asiento trasero de una camioneta Toyota negra.

- 7.00 hs. Juliana Awada publica, en sus redes sociales, una foto junto a Macri con el siguiente mensaje: “Siempre juntos! Hoy más que nunca. Te amo”.

