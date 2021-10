Perotti tiene el boleto picado

La Argentina es imprevisible, en pocas horas puede cambiar por completo la historia. Hasta hace menos de una semana Omar Perotti soñaba despierto y en grande, quizá sus argumentos no eran tan descabellados y el sillón de Rivadavia estaba entre esos sueños que algunos veían como fantasías y otros como posible.

Perotti y sus amigos incondicionales están seguros que la derrota del peronismo a nivel nacional va a ser catastrófica e histórica, y los días posteriores al 14 de noviembre de extrema convulsión institucional.

Piensan que el llamado a una Asamblea Legislativa es inexorable y que va a ser la encargada de determinar quien va a ser la persona que tenga la difícil tarea de completar el período constitucional de Alberto Fernández.

Están convencidos que ni Cristina, ni la santiagueña Ledesma, ni Sergio Massa van a tener consenso para asumir la máxima magistratura de un país que seguramente va a estar en llamas.

Hasta hace una semana hacían la siguiente ecuación: "La Asamblea Legislativa va a tener que elegir un gobernador para que culmine el mandato, los candidatos no son muchos, solo tres posibles: Manzur, Schiaretti y Perotti. El peronismo no va a entregar el poder, eso es imposible, por ello que nadie crea que la oposición tiene juego en esta contienda hipotética. Manzur, si la derrota es amplia, va a quedar muy desgastado. Schiaretti es el mejor candidato, pero el kirchnerismo no lo puede ni ver, por lo que es imposible que reciba apoyo de ese sector, y acá el apoyo de todos es fundamental. No hay otro que Perotti, "el gringo" se adapta a todos y si en Santa Fe hace una elección decorosa ya está". se entusiasmaban los perottistas.

Pero en cuestión de horas todo cambió. La inseguridad en Rosario principalmente, y en todo Santa Fe, desnudó la incompetencia de un gobernador que en campaña prometió mucho y que en los hechos no hizo nada.

Las muertes se suceden en Santa Fe por causa de la inseguridad y las medidas tomadas no han sido acertadas. Lo que no se vislumbra, y eso puede ser lo más grave, es una política al respecto.

El rechazo hacia Perotti transpoló las fronteras de Santa Fe y la prensa nacional se hizo eco de los profundos reclamos que la sociedad santafesina en su conjunto le hace.

Perotti, la noche del miércoles, se dio cuenta que no está gobernando la tranquila Rafaela y que la sociedad le dejó de creer.

A Perotti se le "picó el boleto". Sus sueños desmedidos y alocados se esfumaron como arena entre los dedos, pero a los santafesinos les queda seguir padeciendo un flagelo que por ahora no tiene atisbo de solución: La inseguridad en todo Santa Fe.