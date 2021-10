Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que están esperando mellizos: “No vemos la hora de conocerlos”

El domingo pasado, Manchester United sufrió una histórica derrota en Old Trafford ante Liverpool. Los “diablos rojos”, donde juega Cristiano Ronaldo, dejaron mucho que desear y el crack portugués realizó una fuerte autocrítica al respecto.

No obstante, tras la dolorosa caída 0-5 en el clásico, CR7 sorprendió a todos al anunciar que será padre nuevamente junto a su novia argentina, Georgina Rodríguez. Esperan mellizos y se sumarán a Alana Martina, su otra hija.

Según informó la revista Hola, la modelo está en la semana 12 de gestación y el futbolista tendrá así seis hijos, ya que también es padre de Cristiano Jr. (11 años) y de los mellizos Eva y Mateo, además de la niña junto a su actual pareja.



Tras trascender esta información, la pareja confirmó los hechos a través de sus redes sociales con una postal donde se los pudo ver abrazados sonriendo junto a la ecografía de los pequeños.

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar”, comenzó el portugués en su cuenta de Instagram.

Y completó el delantero de 36 años: “Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”.

Esta noticia llega en un gran momento para Cristiano Ronaldo. Hace tan sólo tres meses su traspaso de la Juventus al Manchester United fue una de las bombas del mercado de pases junto a la salida de Messi del Barcelona.

Desde su llegada al club donde militó entre 2003 y 2009, CR7 ha tenido un gran nivel, participando en el juego y siendo determinante en varios partidos de Premier y Champions League.