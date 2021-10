Benjamín Vicuña mandó al frente a la China Suárez y contó sus defectos: “Tiene esas cosas”

Benjamín Vicuña y la China Suárez comenzaron y terminaron su relación en medio de conflictos. Desde el recordado incidente del motorhome mientras Vicuña era pareja de Carolina “Pampita” Ardohain hasta una difícil separación que habría incluido terceros en discordia por parte de la actriz argentina y del galán chileno.

Los conflictos que mantuvieron entre ambos durante un largo período de tiempo fueron mantenidos en secreto bajo un amplio juego de llaves. Hasta que hace dos meses Vicuña hizo pública la separación con un posteo en su Instagram.

Desde ese entonces, el chileno no se pronunció al respecto. El actor suele mantener un perfil bajo en ese sentido. Además, se dio primero el escándalo con la moza en Córdoba, momento en el cual comenzaron los rumores de infidelidad del chileno, y luego el Wandagate que dejó la separación en un segundo plano.



Sin embargo, en las últimas horas se viralizó una entrevista que le hicieron al chileno a fines del año pasado, cuando todavía estaba en pareja con la China. Allí se animó a contar un poco de los defectos que le veía él a la actriz.

Las tres contras

En el programa Playroom (ESPN), conducido por el humorista Miguel Granados, Vicuña aceptó el desafío de hablar sobre algunas características negativas que le veía a la China. A pesar de hacer hincapié en que estaba enamorado de Suárez y que habían conformado “un proyecto muy bonito”, el chileno mencionó tres defectos de la morocha, relacionados a la comida, el sueño y la natación.

“Yo soy carnívoro y mi amiga es vegetariana. No es lo mismo”, expresó Vicuña. Además añadió que, al haber sido madre de un bebé en esos meses, era difícil ver a su pareja sin horas de sueño encima.

“La falta de sueño la convierte en un ser peligroso. Pero eso nos pasa a todos”, señaló. El último defecto que remarcó fue que a la China no le gusta meter la cabeza abajo del agua a la hora de nadar. “¿No es lindo el chapuzón, la bombita y el palito? Siento que el proceso de meterse a la pileta no se lleva a cabo por completo si no metés la cabeza”, cerró el actor.