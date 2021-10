Los votantes de la Villa 31 explican por qué eligen a Javier Milei

El candidato libertario por la Ciudad de Buenos Aires hizo, nuevamente, una dura crítica por el enorme gasto público que el Gobierno realiza para pagar subsidios, planes y programas. Javier Milei, fue crítico con las nuevas medidas del Plan Previaje. En consonancia con estas declaraciones los votantes de la Villa 31 explicaron por qué eligen al candidato libertario.

En una entrevista para CrónicaTv, dos votantes de Javier Milei dieron sus razones para elegir al candidato en las elecciones del pasado 12 de septiembre. La chica que aparece en el video asegura que eligió al economista porque está “cansada de trabajar para que le saquen y le den a otros. Mi pareja se la pasó toda la vida trabajando para no llegar a fin de mes”.

El entrevistador le pregunta si le entregan un bono de 10 mil pesos el próximo lunes, si lo aceptaría y si cambiaría el voto al Frente de Todos. Sumamente ofendida la entrevistada asegura que no, que ella nunca aceptaría un bono por parte del Gobierno Nacional, y que no cambiaría el voto y volvería a votar a Javier Milei.

En el día de hoy, el economista aseguró que el Gobierno Nacional no está modificando la situación real de la economía, algo fundamental para generar una verdadera reactivación económica. “Eso también es una falacia”, mencionó. A su vez, cuestionó cómo el Gobierno van a financiar los subsidios que otorgue, y cree que lo único que tienen previsto es generar más emisión de la que ya están haciendo.

“Yo creo que están emitiendo tan rápido que los próximos billetes de 1000 no te va a aparecer el hornero, te van a aparecer los huevos porque todavía no nació”, bromeó. Con respecto a las negociaciones con el FMI, salgan o no salgan bien, Javier Milei afirmó que “el problema argentino es que se endeuda.

Con información de www.elintransigente.com