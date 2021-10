María Eugenia Vidal: “Golpe blando fue lo que hizo Cristina después de las PASO”

La primera candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, estuvo en el centro de la polémica esta semana luego de que acusara a la oposición de preparar “un golpe blando” contra el Gobierno para ganar las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Las reacciones desde Cambiemos no se hicieron esperar y fueron varios los que salieron a contestarle. Ahora fue María Eugenia Vidal, quien también aspira a llegar al Congreso, la que recogió el guante y replicó con dureza la acusación.

En diálogo con CNN Radio, la ex gobernadora bonaerense dijo que fue la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, quien en realidad quiso desestabilizar al Gobierno con su reacción luego de la contundente derrota del oficialismo en las Primarias de septiembre. “Golpe blando fue lo que hizo Cristina después de las PASO”, dijo Vidal al referirse a la carta pública que la vicepresidente le envió a Alberto Fernández después de las elecciones y a la renuncia masiva de todos los funcionarios que responden a CFK. “El 15 de noviembre va a pasar lo que Cristina quiera que pase”, agregó la candidata opositora.

La dirigente se refirió también al otro tema político de la semana: la frustrada indagatoria al ex presidente Mauricio Macri en Dolores por el presunto espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. En ese sentido, Vidal relacionó esta causa con las elecciones y aseguró se trata de un expediente “armado” con fines electorales.

“La causa del Ara San Juan es un show electoral. No tengo dudas de que este es un procesamiento escrito en una causa armada. Estoy totalmente segura que Mauricio Macri no mandó a espiar a nadie; soy querellante de la causa y no hay ninguna prueba que demuestre que Mauricio mandó a espiarme a mí ni a ninguna otra persona”, aseguró la ex gobernadora.

Al respecto, la candidata cree que el trasfondo de la acusación es político y sostiene que no va a alterar el resultado de las elecciones de noviembre. “Nada de lo que hagan va a modificar el resultado electoral, porque lo que no entiende el gobierno es que la PASO nada tuvo que ver con Mauricio Macri”, agregó la dirigente de Cambiemos.

En la misma línea, Vidal resaltó que “lo que se define el 14 de noviembre es si le vamos a dar el control del Congreso” y se aventuró a hablar de lo que va a pasar cuando el período electoral concluya, aunque su pronóstico no es alentador: “Van a venir dos años difíciles. Y todos sabemos que la “platita” que entregan se termina el 15 de noviembre”.

Entre otros temas, también se refirió a la economía y criticó el congelamiento de precios impulsado por el gobierno nacional. “En los últimos años hubo 10 acuerdos de precios y ninguno funcionó. ¿Por qué va a funcionar ahora?”, se preguntó Vidal.

Cuando le preguntaron acerca de las posibles autocríticas sobre los cuatro años que el macrismo gobernó, Vidal destacó que en su espacio hubo un aprendizaje de los errores cometidos y que los integrantes de la lista de candidatos son muestra de ello.

“Mi espacio político aprendió y por eso entendimos que hacen falta muchos líderes políticos, no uno sólo. En nuestra lista están Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, y fueron críticos de nuestro gobierno; eso es autocrítica”, destacó Vidal, quien sin embargo justificó la decisión que más se le cuestionó a la administración de Macri: el préstamo pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Creo que fue un préstamo necesario para no caer en default”, aseguró.

Finalmente, la candidata se abstuvo de hablar cuando le consultaron por las aspiraciones de llegar a la Casa Rosada en el 2023 dentro de su espacio político una vez que concluyan las PASO. “Nos equivocaríamos seriamente si después de esta elección empezamos la carrera presidencial”, sentenció.

Con información de www.infobae.com