El PSG evalúa rescindir el contrato de Sergio Ramos: el futbolista llegó lesionado hace cuatro meses y su futuro es una incógnita

El París Saint-Germain estaría contemplando la posibilidad de rescindir el contrato del defensor español Sergio Ramos que, tras su llegada al club francés hace cuatro meses, aún no debutó con el equipo. Según la información del diario Le Parisien, el club asume que podría haberse equivocado con su fichaje.

“Aunque la opción no está en el orden del día, la posibilidad de una rescisión no es ciencia ficción. París asumió que pudo haberse equivocado en su fichaje”, señala el periódico que sigue de cerca los movimientos del club más poderoso de Francia.

El diario recuerda también que el futbolista vive uno de sus peores años tras haber hecho frente a una operación de la rodilla izquierda en febrero y arrastrar varios problemas en una pierna.

Llegó con el sóleo de su pie izquierdo dañado y cuando parecía que podía recuperarse en septiembre pasado sufrió una recaída que volvió a alejarlo de los entrenamientos colectivos.

Según Le Parisien, el PSG quiere creer que lo que frena al exmadridista es su impaciencia por regresar, que estaría creando ciertos “desequilibrios musculares por sus ganas de ir más rápido que la medicina”, lo que explicaría que siga sintiendo dolores cada vez que entrena.



“Su último enfrentamiento con el Chelsea, en semifinales de la Liga de Campeones, fue hace seis meses. Una eternidad para un jugador de 35 años”, señala el diario.

El regreso de Ramos a los entrenamientos estaba previsto para esta semana, pero de momento el sevillano sigue sin fecha de regreso.

Sergio Ramos y un año para el olvido

Junto a Lionel Messi, Sergio Ramos fue la gran sorpresa del mercado de fichajes. El defensor español, considerado uno de los mejores del mundo, aterrizó en París después de una sorpresiva salida del Real Madrid, tras 16 años. Fue el gran emblema del equipo Merengue y ganó todo, sin embargo, su edad, su alto contrato y las lesiones fueron un combo letal para su continuidad en la Casa Blanca.

En PSG lo anunciaron con bombos y platillos al ser presentado como una de las grandes estrellas que venían a darle aún más jerarquía a un equipo plagado de figuras. El tema es que, a diferencia de los otros refuerzos Ramos, fichado en julio pasado, aún no debutó y no se sabe cuándo podrá hacerlo. Una lesión en el sóleo derecho lo tiene a maltraer desde hace tiempo y su recuperación no es la esperada.

El periodista Anton Meana indicó en Cadena Ser que la recuperación de Ramos “no va bien” y que eso “le está afectando anímicamente”, algo curioso en un jugador con su gran mentalidad. Sin embargo, los años pasan para todos y el español tiene 35, una edad límite en el fútbol de alta competencia

Fuente: TN