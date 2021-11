La angustia de Alec Baldwin: fotografiaron al actor en un bar y su esposa lo tuvo que contener

Este viernes por la noche, Alec Baldwin fue fotografiado durante la cena en un bar de Vermont con su esposa Hilaria. Según se puede observar en las imágenes, el actor parecía angustiado. Hilaria, de 37 años, abrazó y besó a Alec, de 63, quien en un momento se agarró el costado de la cabeza con una de sus manos y pareció sumido en sus pensamientos mientras miraba hacia abajo.

Horas más tarde, la pareja fue vista durante una extraña conferencia de prensa improvisada el sábado, en la que Hilaria filmaba y criticaba a un reportero que olvidó el nombre de la directora de fotografía Halina Hutchins.

El jueves, mientras ensayaban para una de las escenas del largometraje Rust, Baldwin disparó un arma con balas y una de ellas impactó en el cuerpo de Hutchins ocasionando su muerte y también hiriendo a Joel Souza, el director del film. “Alec sigue intentando entender qué pasó. Está siendo realmente difícil para él”, aseguraron desde el set de filmación.





Cuatro días después de la tragedia ocurrida en el set de Rust, la esposa de Alec Baldwin rompió el silenció y escribió un mensaje a través de sus redes sociales. “Mi corazón está con Halyna, su marido, su hijo, su familia y sus seres queridos. Y con mi Alec”, expresó la instructora de yoga en su cuenta de Instagram.

“Se dice que ‘no hay palabras’ porque es imposible de expresar el shock y la tristeza que generan un accidente tan trágico. Corazón roto. Pérdida. Apoyo”, culminó en el posteo que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios.



Hilaria y Alec tienen seis hijos en común y no suelen esconder del ojo indiscreto de la gente cuánto se aman y el apoyo que se brindan mutuamente. Como era de esperarse, este trágico accidente no fue la excepción, y la mujer no pudo evitar hablar en las redes.