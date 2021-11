Ivana Nadal fue escrachada por no pagar en un bar y salió a defenderse: “Es fácil pegarme”

Una vez más la influencer se encuentra envuelta en una nueva polémica en las redes sociales. Ahora Ivana Nadal fue denunciada por una joven quien aseguró que ella se fue sin pagar del bar en el que trabaja como mesera.

Usando su cuenta de Twitter, la joven escribió que Ivana Nadal estuvo en su trabajo y que “¿Pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”. Tras la publicación que tuvo ese mensaje en la red social, la modelo decidió ir directamente a contactarse con la moza para solucionar el malentendido que hubo.

Mediante un mensaje de voz, Ivana saludo a la moza llamada Cande y le consulto directamente sobre su publicación y datos sobre el lugar en el que trabaja y la situación que relata, ya que ella no estaba al tanto de la situación que la joven relata en su Tuit. En el mismo mensaje aseguro que “El único lugar al que hace poco fui fue una invitación y por eso me fui sin pagar, pero si te lo hicieron pagar a vos decime cuánto es, pasame tu cuenta y listo, hermosa, no era tanto quilombo”.

Tras eso, Candela le respondió con un: “No, tranqui, no te hagas problema, yo ya borré todo porque se armó un bardo increíble”. Luego siguió contando la situación que ella vivió al momento en que Ivana Nadal se fue del lugar: “Cuando vos te fuiste me dijeron: ‘¿Qué pasó con esa mesa?’. Dije: ‘Nada, era de Ivana’, y me dijeron que había que pagarla igual”.

A pesar de la respuesta que le dio la joven, Ivana Nadal no se quedo conforme y fue a intercambiar mensajes con la dueña del local, quedando al descubierto que todo fue una mentira. “¿Tuvo que poner plata ella?”, consultó directamente la modelo. “No”, fue la respuesta que le dieron. “Quiso algo de fama. Es fácil pegarme”, concluyó la influencer.

Y ya para cerrar, Ivana compartió un video en sus historias de Instagram para responder a todas las agresiones que fue recibiendo en los últimos días a raíz de esta situación. “Ella no perdió su trabajo. Ella no tuvo que poner dinero en ningún momento. Ella mintió y tuvo que hacerse responsable de su mentira”, aseguró Nadal.