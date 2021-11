«Es evidente»: Alberto Fernández «mandó al frente» a Mauricio Macri por la deuda con el FMI en Escocia

El presidente Alberto Fernández mandó al frente la irresponsabilidad de Mauricio Macri al tomar la deuda con el FMI y aseguró que “es evidente que Argentina no puede pagar los 19 mil millones de dólares el año que viene» y que “está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir», luego de participar de la cumbre del G20 en Roma, donde los líderes mundiales pidieron revisar la política de sobrecargos que impone el Fondo.

En este sentido, el mandatario nacional se mostró satisfecho con la gira y sostuvo que “la negociación con el FMI va avanzando con las dificultades que eso supone”, y advirtió que “hay muchos intereses en pugna”. En una entrevista con medios argentinos que viajaron a la gira, afirmó que hay “un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado”.

Asimismo, el documento final de la cumbre del G20 también planteó la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia que financie a largo plazo a países de ingresos medios, como la Argentina: “Es evidente que Argentina no puede pagar los 19 mil millones de dólares el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible, que no se postergue el desarrollo y no nos imponga un plan que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo”, explicó.

En este sentido, enfatizó: “Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y está claro que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso”, y agregó: «Logramos también que el G20 proponga fondos para los países de renta baja y media, que para nosotros era clave, porque los países de renta media tienen al 60 por ciento de la población pobre que vive en el mundo».

Por último, confirmó que fue clave que los países que integran el G20 hayan incorporado uno de los puntos en los que insiste desde hace meses: que el Fondo revise su política de sobrecargos para los países a los que otorgaron préstamos altos, tal como ocurrió con la Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri y se mostró optimista de que el FMI trate los reclamos argentinos en la reunión de directorio de diciembre.

Con información de www.elintransigente.com