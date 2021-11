Elecciones 2021. Daniel Gollan: “Si fuera Juntos por el Cambio el que le pone plata a la gente para ganar una elección, habríamos estado de acuerdo”

A menos de dos semanas de las próximas elecciones legislativas, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Daniel Gollan defendió el “plan Platita” y aseguró que “si hubiera sido al revés” y fuera Juntos por el Cambio el que decidiera aumentar la política asistencialista durante la campaña “para ganar” los comicios, su espacio lo apoyaría.

El ex ministro de Salud bonaerense remarcó que “hay un sector muy golpeado que viene afectado ya desde la pandemia macrista y que reclama fuertemente la necesidad de trabajo y de mejorar los ingresos” por lo que sostuvo que va a estar a favor de “todo lo que beneficie a los más vulnerables”.

“Uno, cuando ve la situación en la que se encuentra mucha gente, entiende que hay que apoyar a los sectores vulnerables hasta que la cadena virtuosa de generación de trabajo genuino empiece a absorber mayor cantidad de personas de la población y, mientras tanto, sostener a los que no pueden, pero no es una cuestión electoral”, explicó.

Durante una entrevista en C5N, el ex funcionario provincial insistió en que con estas medidas, el Frente de Todos solamente está “llevando una política de campaña de mucha cercanía, escuchando los reclamos” de los votantes. En esta línea, puso como ejemplo el caso de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro anunció una ayuda de 400 reales que fue criticada por una parte de la oposición, pero respaldada por el sector que lidera el ex mandatario de ese país Luiz Inácio Lula da Silva.

“Si hubiera sido al revés y fuera Juntos por el Cambio el que le pone plata a la gente para ganar una elección, habríamos estado de acuerdo. Todo lo que beneficie a los más vulnerables, nosotros lo vamos a apoyar siempre. Pero no lo hacemos por cuestiones electorales, sino porque es una necesidad concreta”, reiteró.

Desde la derrota electoral del oficialismo en las PASO respecto de la elección presidencial de 2019, el Gobierno nacional se propuso encarar un ambicioso plan de “poner platita” en los bolsillos de los sectores más carenciados en busca de recuperar adherentes en las legislativas del próximo 14 de noviembre, y responder al reclamo a los ministros por parte de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, por la subjecución del Presupuesto y recorte del déficit fiscal en un año electoral y con casi la mitad de la población en estado de pobreza.

En este marco, en lo que va del 2021 ya se amplió 15 veces el Presupuesto: la última vez fue por $133.535 millones que se sumó a la previsión de déficit presupuestario porque no se registran ingresos tributarios para financiarlo.

Además, Gollan negó que el oficialismo busque mantener los programas sociales y subrayó que “está en el ADN” de la coalición la idea de “generar trabajo de calidad” y consideró que “el testimonio de eso está en lo que se hizo entre el 2003 y el 2015″.

“Néstor empezó su gobierno con 2.200.000 planes, Cristina lo dejó con 200 mil, 11 veces menos, y Macri multiplicó esa cantidad que recibió por casi tres veces y medio. Es decir, los planeros son ellos”, cuestionó.

Sistema de salud

Por otra parte, el ex ministro de Salud de la Provincia reflotó el viejo debate sobre una posible reforma del sistema sanitario, que en su momento fue respaldada por la vicepresidenta y ampliamente criticado por una parte del empresariado.

“Ayer estuvimos en un enorme encuentro nacional de salud, del que participaron más de 15 mil personas, en el que empezamos a discutir cómo mejorar nuestro sistema sanitario, porque la pandemia también nos dejó enseñanzas de que podemos hacer las cosas mejores”, comentó Gollán.

Al respecto, el ex funcionario argumentó que “la enorme mayoría del sector privado de prestación de salud en la Argentina, hoy, si no hubiera ley de emergencia sanitaria, estaría técnicamente quebrado porque la deuda con la AFIP y con la ANSES son impagables”

“Lo que estamos diciendo es ‘organicemos mejor este sistema porque como está funcionando ahora es muy ineficiente’ y los 40 o 45 mil millones de dólares que la Argentina aplica a la salud, rinden poco al lado de lo que se podría hacer si mejoramos las cosas”, agregó.

A principios de este año, cuando el tema comenzó a estar en agenda, varios referentes del sector privado de la salud expresaron sus preocupaciones por esta iniciativa. Uno de ellos fue Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y uno de los principales referentes de la medicina privada en la Argentina, quien en ese entonces cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar subsidios que estuvieron vigentes durante el 2020 y suspender una autorización que les permitía aumentar 7% las cuotas que pagan los afiliados.

“Hay una infinidad de fantasías que no tienen ninguna lógica. Una de esas fantasías es crear un sistema único de salud para tener el poder completo. Porque si vos creás un sistema único de salud, no solo lo vas a administrar, sino que además vas a disponer qué droga entra y cuál no y otras cuestiones más“, opinó sobre este tema.

Por último, Gollan resaltó que “uno siempre tiene la esperanza de revertir la elección”, pero señaló que para conseguirlo es necesario “recuperar la confianza” del electorado que siempre apoyó al Frente de Todos y que, según analizó, no participó de las primarias.

“Nosotros estamos muy abocados al barrio. Todos los días vamos casa por casa, tenemos 5 o 6 reuniones plenarias con 500 o 600 personas, con trabajadores de muchos rubros, y lo que estamos observando es que hay 2,6 millones de personas en el conurbano que son votantes habituales del Frente de Todos y que no fueron a votar en las PASO”, detalló.

