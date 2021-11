Macri volvió a recusar al juez de Dolores que lo espera el miércoles para indagarlo

El ex presidente Mauricio Macri volvió a recusar al juez federal subrogante en el juzgado de Dolores Martín Bava, que lo espera en indagatoria para este miércoles, en el marco de la causa en la que se lo investiga por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. “A partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”, se afirmó en el escrito al que accedió Infobae.

Entre las pruebas para sustanciar la recusación, la defensa pidió, entre otros puntos, que “se requiera al Poder Ejecutivo Nacional copia certificada de la totalidad del expediente que culminó con el dictado del Decreto 750/2021 del 28 de octubre de 2021, donde se pueda conocer y analizar todos los pasos administrativos de las diversas instancias que debieron actuar en su sustanciación y análisis”. Es decir, cómo fue el procedimiento del Ejecutivo para habilitar en forma exprés el levantamiento del secreto de Estado sobre Macri, en el marco de su frustrada indagatoria.

Tal como había anunciado, el defensor de Macri insistió en que el magistrado obró con “temor de parcialidad” cuando convocó al ex jefe de Estado a indagatoria sin haberle pedido al presidente Alberto Fernández que lo relevara del secreto de Estado. La presentación se hizo esta mañana, según confirmaron a Infobae en la defensa del ex jefe de Estado. Ahora, Bava deberá responder esta nueva recusación. Se descuenta que rechazará los argumentos y avanzará con la cita fijada para el próximo miércoles a las 12. La Cámara Federal de La Plata deberá más tarde evaluar la queja de la defensa y la respuesta que dé el juez.

El paso por la indagatoria dejará al juez habilitado para resolver la situación procesal del ex presidente. “Creen que con mi procesamiento van a cambiar el resultado electoral”, afirmó Macri en las últimas horas. “Seguro me van a procesar porque ya me prejuzgó”, añadió.

En declaraciones periodísticas, el expresidente había dicho que “jamás” espió a nadie y que las supuestas maniobras investigadas respondían a como se manejaba la Casa Militar con la seguridad del presidente. Su defensa tenía previsto presentar un escrito rechazado las acusaciones y denunciando lo que consideran es el carácter “político” de esta investigación.

Pero más allá de lo que decida Bava, la defensa dejó plasmada la nueva recusación contra Bava, en su avanzada por demostrar la presunta parcialidad del juez. Tras recordar las propias palabras de la Cámara Federal de Mar del Plata que habían instado al magistrado a guardar mesura, la defensa habló de lo sucedido el jueves pasado como “un bochorno de tal naturaleza vergonzante y de falta de respeto no solo hacia el Sr. Mauricio Macri y esta defensa, sino hacia toda la sociedad que se vio consternada de su proceder, destruyendo su credibilidad como Magistrado de la Constitución Nacional reforzando nuestro temor fundado de parcialidad, todo lo cual aconseja y hace necesario el apartamiento del Sr. Juez subrogante Dr. Martín Bava”.

El abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, aseguró que la audiencia del jueves, el acta labrada, el pedido dirigido al Poder ejecutivo Nacional y lo proveído luego de ello el 29 del mismo mes y año, cuando se volvió a convocar a Macri para la indagatoria de este miércoles, se demuestra que Bava “actuó sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado”.

“Por el contrario -se añadió- tanto esta defensa, como la sociedad en su conjunto, padeció y conoció la suspicacia, sospecha de injerencia externa, teñida de supuestos no claramente expresados, intereses políticos o de cualquier otra naturaleza no legal en el actuar del aludido Magistrado subrogante, que destruye a su respecto la imparcialidad e independencia con que debe actuar como garantía esencial en favor del Sr. Mauricio Macri y de esta defensa, además del prejuzgamiento en que incurrió producto de su sumisión a esa injerencia externa e intereses políticos que enceguecen su actuación”.

En ese contexto, la defensa sostuvo: “a partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”.

“Cabe preguntarnos, como se lo ha hecho la gran mayoría de la sociedad, si este grosero error, auto asumido por el Sr. Juez recusado, fue impericia, desconocimiento del derecho o una celada procesal. Tenemos nuestra respuesta, y claramente se encuentra en la utilización de la citación a prestar declaración indagatoria a mi ahijado procesal con intereses políticos dentro del calendario electoral en el que nos encontramos inmersos. Pero sea una u otra la respuesta, lo cierto es que quedó al desnudo la mala praxis del magistrado Dr. Bava y que ello destruyó su confianza como Juez de la Constitución Nacional, y por el temor fundado de parcialidad y dependencia política que eso genera, se deberá disponer su apartamiento inmediato de esta pesquisa”, se aseveró.

A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos.

El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.

A criterio de Bava, que citó a Macri al mismo momento en que procesó a los ex jefes de inteligencia durante el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otras personas, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.

* Para www.infobae.com