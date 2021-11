Apareció un fantasma en la mansión de Susana Giménez: cómo lo captaron

Desde que se trasladó a Uruguay, Susana Giménez volvió a convertirse en tema de conversación luego de que unas inquietantes imágenes trascendieran en la web. Mientras ella reside en su mansión de Punta del Este, la foto que la muestra mientras reposa bajo el sol, deja ver una escalofriante figura a un costado que no pasó por alto para los internautas. Entre muchas teorías, suposiciones y especulaciones, los usuarios hicieron que la diva se convirtiera en tendencia en las plataformas de internet.

Si bien la postal que comenzó a circular no es reciente, fue pocos días atrás que cobró fuerza en las plataformas y los distintos medios de Uruguay. Data del año 2006, cuando Susana Giménez reposaba en La Mary y el experimentado fotógrafo uruguayo Marcelo “Chivito” Rodríguez, capturó el momento. “No quiero hablar mucho del tema, porque no tengo explicación. Cuando hice el chequeo de todas las tomas, en una foto se veía esta extraña imagen, solo en una. Me pareció raro y pensé que era el reflejo del sol, pero cuando en la editorial le hicieron las pruebas de contraste, hasta el jefe del laboratorio se sorprendió”, reveló el artista.

Al analizar con detenimiento la foto de Susana Giménez puede verse a una figura masculina mientras mira a la cámara con actitud de alerta. En este sentido, según publicó un portal local, un reconocido chamán de Punta del Este dijo que esta entidad protege a la diva: “Sabemos que Susana cree mucho en las energías, y esa foto contiene la representación del protector, como si fuera un holograma. Seguro que Susana tuvo otras señales avisándole sobre esa relación peligrosa y oscura”, comentó el hombre.

Partiendo de esto, es importante recordar que la rubia había organizado una reunión en su casa “La Tertulia” con la presencia de un Chamán, quien realizó algunos rituales para canalizar las energías del lugar.

Fuente: la100.cienradios.com