A días de la tragedia, Alec Baldwin festejó Halloween con su familia y generó polémica

A menos de dos semanas del accidente en el set de la película Rust, donde Alec Baldwin disparó con una bala real a la directora de fotografía Haylina Hutchins, el actor festejó este finde semana Halloween junto a su esposa y sus seis hijos.

Hilaria decidió publicar las imágenes del festejo en sus redes sociales y se ha llevado todas las críticas. “Ser padres durante esto ha sido una experiencia intensa, por decir algo”, escribió la esposa del actor.



Hoy, nos reunimos para celebrarles una festividad. Disfraces de último minuto, un poco de mezcla, pero estaban tan felices, y eso hizo que mi corazón de mamá se volviera cálido”, agregó.

Como se puede observar, se lo ve a Alec Baldwin disfrazado de una de las criaturas de Where the Wild Things Are, un libro infantil, mientras que Hilaria se convirtió en una bruja araña, combinando con su hija Carmen, de ocho años, y Maria Lucia Victoria, de ocho meses.

En cuanto a los bebes de un año, Maria y Eduardo, lucieron atractivos trajes de ejercicio, como en los años 90, mientras que Rafael, de seis, Leonardo, de cinco, y Romeo, de tres años, lucieron algunas de las mezclas que Hilaria explicó.

Entre los comentarios que recibió Hilaria Baldwin, se le criticó el haber publicado las imágenes, sabiendo que Andros, el hijo pequeño de Halyna, todavía debía encontrarse de luto por su madre.

“Los niños de Alec Baldwin claro que pueden disfrutar Halloween. Este año, sin embargo, Hilaria Baldwin debió haber dejado sus celebraciones fuera de las redes sociales. El hijo de Halyna no pudo disfrutar de esta festividad. Celebra sin publicarlo, Hilaria. Es literalmente lo mínimo que puedes hacer”, escribió una persona en Twitter.

“Sabes Hilaria Baldwin, no es necesario que pongas TODO EN LAS REDES SOCIALES. Pudiste haber celebrado Halloween con tus hijos y mantener las fotos privadas. Pero no puedes dejar de postear. Muestra un poco de empatía. Alec Baldwin necesita quitarle el teléfono”, escribió alguien más.

Definitivamente el festejo de esta familia no pasó desapercibido y les llovieron las críticas ni bien publicaron las fotos.

