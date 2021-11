Recemos para que sea verdad y no humo

Se licitó la tercera etapa del Hospital Regional de Rafaela. La inversión supera los $2.600 millones. Comprende la ejecución de los cerramientos, obras exteriores y arquitectura interior. Tres empresas presentaron planos licitatorios.



El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat realizó este lunes la apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación para la construcción de los bloques A y B de la tercera etapa del Hospital Regional de Rafaela. Con un presupuesto superior a los $2.600 millones, el acto tuvo lugar en las instalaciones del nuevo edificio, ubicado sobre bulevar Lehmann, entre Arturo Frondizi, 25 de Mayo, y Calle Pública Sur N° 3).

Estuvieron presentes la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia; el director Provincial de la DIPAI, Damián Elaskar; el intendente Luis Castellano; el senador nacional Roberto Mirabella; el senador provincial Alcides Calvo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el subsecretario de Salud, Martín Racca; la directora regional de Salud, Eter Senn; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; la presidenta del Consejo Administrativo del SAMCo, Melina Engler; el presidente del Concejo, Germán Bottero; representantes de las empresas oferentes.

En este marco, Leticia Battaglia explicó: “Cuando intervenimos este espacio, era solo un bloque ya existente con la estructura del edificio y plaza dentro de la planificación de una primera etapa. A pesar de las dificultades, hemos avanzado de gran forma y este mes está próxima a terminarse la segunda etapa”, remarcando que "en este hospital va a funcionar la primera guardia Covid de pediatría del país". "Lo que corresponde a esta tercera etapa, es el completamiento del bloque A, y el bloque B completo: planta baja, entrepiso, primer y segundo piso, e incorporamos toda la fachada hacia la plaza, las áreas sociales, y todo el equipamiento e infraestructura completa del hospital"; detalló.

"RESOLVIENDO PROBLEMAS

QUE NOS GUSTAN RESOLVER"

A continuación, Luis Castellano dio cuenta del nuevo proceso que se avecina: “Ahora hay que ajustar la estrategia de coordinación del funcionamiento del viejo hospital con el nuevo. Nada va a ser de un momento para el otro. Pensar en terminar una etapa y empezar otra de un día para el otro, sería equivocado. Habrá una convivencia de actividades con el viejo hospital y, claramente hay que programar, diseñar y coordinar todo de la manera más eficiente”. “Estamos resolviendo los problemas que nos gusta resolver mirando hacia el futuro. Esto nos lleva a mirar hacia adelante con ilusión. Nos pone nuevamente a Rafaela y la región con un respaldo de inversión muy importante por parte de la Provincia, y nos hace sentir orgullosos”.

"MOMENTOS QUE NOS

ENORGULLECEN"

A su turno, el senador Alcides Calvo inició su alocución saludando y felicitando a todos los servicios médicos de Rafaela y la región por todo el “servicio que prestaron durante los meses duros de pandemia.” “Son estos los momentos más lindos, los que nos emocionan, los que nos hacen sentir orgullosos de que aquellas cuestiones que estaban en papel y ahora podemos comenzar a visualizarlas. Parecía algo muy lejano cuando comenzó la gestión. La Provincia no estaba pasando un buen momento. Se tuvieron que consolidar muchas deudas. Por eso, esto parecía una realidad muy lejana por la gran inversión que conlleva un hospital de esta envergadura”.

“Cuando los legisladores aprobamos los presupuestos, parece que son meras cifras simbólicas. Y esta es una de las tantas intervenciones donde tuvo que actuar el Gobierno provincial a pesar del clima hostil que planteaba la pandemia. A pesar de tener mucho personal menos en obra, se empezaron a concretar muchas realidades. En materia de salud, no solo tenemos este nuevo hospital que es motivo de orgullo para Rafaela y la zona, sino muchas otras intervenciones como en Sunchales, Humberto, Tacural, donde hace más de una década y media que estaban esperando un pequeño centro de salud”. “Cuando hay gobiernos como el nuestro, con una mirada estratégica, dispuestos a asumir los compromisos, donde las licitaciones que se asumen cuentan con los recursos necesarios, las realidades son más concretas”; remarcó Calvo.

"AMOR A NUESTRA GENTE"

Por su parte, Silvina Frana, ministra de Infraestructura y Servicios Públicos y Hábitat, compartió su profunda emoción al ver el nivel de avance del hospital y recordó: “Nosotros vinimos en marzo o abril con Omar Perotti, con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con Bárbara Chivallero de Obras Públicas municipal. Vinimos con la ilusión de encontrar aquí un lugar para fortalecer el sistema de salud local y regional, y nos fuimos con cierta frustración porque era una estructura muy importante, pero le faltaban muchas cosas para poder resolver en forma rápida las necesidades”. “De todas maneras, el Gobernador nos pidió avanzar sobre una primera etapa, empezar a trabajar sobre los servicios que este lugar necesitaba. Y estar hoy aquí, viendo todo lo que ya se está por terminar, planteando la licitación de una nueva etapa, es muy fuerte porque fue muy fuerte lo que vivió el mundo entero”, acotó la funcionaria. “Todos los días el Gobernador nos planteaba que tratáramos de pasar por encima de las grandes dificultades: la pandemia, la bajante del río, el endeudamiento y tantas otras cosas, y que, por favor, no perdiéramos de vista el amor a nuestra gente. Eso nos motivó a lograr muchas cosas. Cuando uno hace una licitación, plantea una agenda. No venimos a contarles lo que algún día el Gobierno va hacer. No. Vinimos a abrir una agenda de trabajo. Ya estamos en la etapa del acuerdo de cómo van a empezar a funcionar los servicios. Todo un desafió, pero ojalá todos renovemos nuestras esperanzas y que a partir de ahora, podamos ver lo que el Gobernador planteó el primer día y los que lo acompañamos, lo aceptamos como un gran desafío", destacó.

3 EMPRESAS PRESENTARON

PLIEGOS LICITATORIOS

Para la realización de los trabajos, que cuentan con un presupuesto oficial de $ 2.679.110.488,86, y un plazo de ejecución de 360 días calendario, se presentaron tres ofertas:

. Unión Transitoria de Empresas, conformada por Edeca S.A. de Rosario y Dinale S.A. de Santa Fe, cotizando la suma de $2681.397.775.

. Unión Transitoria de Empresas, conformada por las firmas Coemyc S.A. y Cocyar S.A. de Santa Fe, cotizando la suma de $1696.272.337.

. Unión Transitoria de Empresas, conformada por las firmas Depaoli & Trosce Constructora y Prat S.R.L. La citada oferente de la ciudad de Rosario cotizó la propuesta de $1498.264964.

Fuente: La Opinión