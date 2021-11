La jueza Fortunato dijo que no hubo torturas y dejó en offside a la fiscal Lema

El 26 de octubre de 2019 se realizó en los Tribunales de Rafaela una audiencia imputativa en la cual las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis pidieron la imputación formal de 7 policías acusados de torturar a dos detenidos días antes en la Comisaría N° 3 de Sunchales, y a un octavo policía por encubrir el hecho.

Según relataron las fiscales ese día, "el 18 de octubre de 2019, aproximadamente entre las 5:10 y 6.00 de la mañana, siete empleados policiales, con poder de hecho y actuando de común acuerdo en forma conjunta y mediante el reparto de tareas, impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente a dos hermanos que se hallaban legítimamente privadas de su libertad en Comisaría Tercera de Sunchales, ubicada en calle Belgrano 386", afirmaron.

Por estos delitos, la fiscal Gabriela Lema había adelantado que llegada la instancia de juicio oral pediría 25 años de prisión para los 7 oficiales imputados del delito más grave y 6 años para quien está sindicado como encubridor.

AUDIENCIAS

PRELIMINARES

Dadas estas circunstancias, el lunes y martes de la semana pasada, comenzaron en los Tribunales de Rafaela, las audiencias preliminares al juicio oral. En estas audiencias estuvieron presentes los policías imputados -de los cuales dos de ellos aún quedaban detenidos con prisión preventiva- con sus abogados defensores.

Presidiendo esta instancia se encontraba la jueza Dra. Cristina Fortunato, y por el Ministerio Público de la Acusación la fiscal Dra. Gabriela Lema. En estas audiencias preliminares se evalúa con que evidencia cuentan los fiscales, qué pruebas entran en el juicio y cuáles no, cuál va a ser la calificación jurídica penal que se mantendrá y si hubiere alguna invalidación desde el punto de vista procesal.

Si todo va según lo requiere la Fiscalía de estas audiencias surge la fecha en que se dará inicio al Juicio Oral, que es donde se dicta sentencia y el punto culminante de la investigación penal.

Pero eso no es lo que ocurrió en este caso ya que la jueza Fortunato desestimó que exista desde su punto de vista el delito de "torturas" para los 7 policías sunchalenses.

"NO HUBO DELITO

DE TORTURAS"

La jueza Cristina Fortunato, desestimó, es decir rechazó desde su punto de vista técnico que haya existido el delito de "torturas" para los policías encartados, y además ordenó la inmediata liberación de los dos policías que aún quedaban detenidos en esta causa.

No obstante eso, la acción penal no se extingue ya que los cinco abogados defensores que tienen los acusados junto al defensor público Dr. Aníbal Caula, pidieron el cambio de calificación jurídica del legajo, considerando que la Cámara en lo Penal, al liberar en su momento a 6 de los 8 policías imputados argumentó que se trataba del delito de "apremios ilegales" y no del delito de "torturas" como argumentó la fiscal Lema.

La diferencia entre ambos tipos penales es importantísima: mientras que los "apremios ilegales" contemplan una pena de 2 a 6 años y es excarcelable; el delito de "torturas" tiene una pena significativamente mayor que va de los 8 a 25 años.

En la resolución de la Jueza conocida en la jornada de ayer, en la cual la Dra. Fortunato hizo lugar al cambio de calificación penal para el legajo (anteriormente la "carátula"), se establece sin embargo que los dos efectivos liberados cumplirán medidas alternativas y deberán pagar una fianza de $500.000 cada uno.

Fuente: La Opinión