La dolorosa denuncia de Lissa de Bandana: “Nos decían que éramos obesas”

Lissa Vera contó cómo fue el momento del éxito descomunal en Bandana y reveló diferentes situaciones que le tocó atravesar por los comentarios que recibió por su cuerpo. En el programa “Mañanísima” conducido por Carmen Barbieri, la cantante expresó que la televisión y el público les decían que eran obesas.

Además coincidió con su ex compañera de banda Virginia Da Cunha, quien comentó recientemente que en el momento del mayor auge de Bandana, no todo lo que relucía era oro y comentó lo mal que la pasó por momentos, a pesar la fama y los aplausos.

“Tuvimos momentos felices y también momentos de angustia, de preocupación, porque era un mundo nuevo. Y todos sabemos que el mundo del espectáculo es un poco hostil”, comenzó explicando Lissa Vera.



Contó además que tuvieron momento de angustia y se sostenían entre ellas, pero fue porque cada una tenía problemas personales y se ayudaban entre todas. “La fama nos explotó en la cara a las cinco: todo el país nos conocía ¡19 años tenía yo!”.

En referencia a la presión que sentían para estar flacas, Lissa lamentó que era la época en la que estaba de moda el cuerpo de Kate Moss y no el de Kim Kardashian, entonces teníamos que ser anguilas. Además relató que iba el productor y les decía:

“Chicas, bajen de peso”, Y Vera automáticamente respondió: “¡No, Gustavo ni en pedo!”. Y aclaró de dónde provenían los cuestionamientos por el tema del peso de las cantantes de Bandana.

“Era la exigencia del público, que decía que éramos obesas, sostuvo. Yo ahora miro las fotos y digo: “Estaba tan buena y no lo disfruté”. La gente y muchos programas de tele decían que éramos gordas, que éramos obesas, que dejáramos de comer”.

“Si haces un back up de todas las barbaridades que nos dijeron, hoy estarían todos demandados y cancelados, pero hace 20 años, la gente era más floja de boca”, reflexionó la cantante.

“Era como mucho, siguió diciendo Lissa Vera respecto de aquella exigencia de la televisión y los fans sobre la necesidad de que adelgazaran. Igual, yo no quería ser modelo, no cantante”.

