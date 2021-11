La desgarradora carta que Georgina Barbarossa le escribió a su esposo tras 20 años de su asesinato

Tras 20 años del asesinato de su marido, Georgina Barbarossa le dedicó unas sentidas palabras al padre de los mellizos. Un 2 de noviembre de 2001, la actriz tenía previsto festejar el cumpleaños de sus hijos, Juan y Tomás, cuando terminó envuelta en una crónica policial.

Su pareja, Miguel Ángel “Vasco” Lecuna, viajaba en un taxi cuando fue interceptado por delincuentes en Palermo, que lo acuchillaron. Hoy se cumplen dos décadas del hecho y por eso ella decidió homenajearlo.

“Hoy, 20 años y mi amor sigue intacto”, afirmó. Y expresó que todo el tiempo lo recuerda y lo siente con ella. En la carta le agradeció por los hijos que tienen y por la familia tan bella que lograron formar. “Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más”, escribió.

Automáticamente, Georgina Barbarossa destacó también que lucharon mucho por formar esa familia y que fueron muy felices: “Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor”. “No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos”, agregó.

Si bien expresó estar triste por extrañarlo, se siente muy acompañada por familiares y amigos que siempre están. Ni bien subió la publicación logró cosechar millones de likes y varias figuras del medio aprovecharon para desearle todo el cariño y apoyo, ya que es muy querida.

Por el crimen detuvieron a cinco delincuentes. En 2016 solo permanecía preso el autor material del hecho, quien fue liberado por “buena conducta” cuando todavía faltaban 7 años para que cumpliera la condena de 21 años de prisión.

“Yo no estoy a favor de la pena de muerte, no estoy a favor de la justicia por mano propia, pero acá no se está cumpliendo la ley. Para ellos la vida no vale nada”, había expresado la artista, Georgina Barbarossa en su momento.