La China Suárez explotó y paró en seco a Yanina Latorre: “No me grités, a mi no me grita ni mi mamá”

La pelea entre Yanina Latorre y la China Suárez fue el tema del día. El cruce entre ambas que reveló Yanina en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) generó mucha repercusión y polémica.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, Yanina contó todo sobre su pelea con la China. La “angelita” señaló que la actriz entró con mucha agresividad a la conversación.

“Empezó gritando y le dije ‘bajame dos tonos, a mí hablame tranquila’”, contó Latorre. Los ánimos de la llamada estuvieron más que caldeados, con múltiples agresiones de por medio y una Suárez bastante alterada.



Yanina recordó que “ella me seguía gritando, entonces empecé a gritar yo y ella me contestó ‘a mí tampoco me grites porque a mí no me grita ni mi mamá’”. La furia de la China fue uno de los principales temas de conversación en el piso de LAM.

Sin rodeos ni vueltas

Lo cierto es que Latorre dio su opinión sobre Suárez y su accionar. Yanina no se tragó nada y, sin pelos en la lengua, disparó contra la actriz.

“Estuvo mal tu mamá. Dos gritos debería haberte pegado. Así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu…, y para mí no lo sos, sos mala persona”, sentenció la esposa de Diego Latorre.

Además, añadió que “de eso no se vuelve”, y recordó algunos nombres con los que la China se vio involucrada. “Le cag… la vida a Eugenia Tobal, a Pampita y le estás cag… la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que no voy a dar nombres porque no se han separado”, soltó la rubia, respaldada por el equipo de LAM.

“¿No te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste con lo del hermano de Nico Vázquez. Esas cosas son de mala”, cerró la “angelita”. Después de una llamada tensa entre ambas, los ánimos en los alrededores del Wandagate (que todavía sigue) no aflojan.