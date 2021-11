Macri declara en Dolores y los querellantes pidieron que quede detenido

Luis Tagliapietra, uno de los familiares de las víctimas y querellante en la causa por el espionaje a las víctimas del Ara San Juan, reclamó la detención del ex presidente Mauricio Macri y su prisión preventiva. “Es claro que el señor Macri evidencia indubitables intenciones de evadir esta investigación, entorpecerla todo lo posible, teniendo todo su accionar signado por una intencionalidad clara y pública del imputado, utilizando las numerosas herramientas y poderío económico y político”, aseguró. También cuestionó que se denuncie una “persecución política, esbozándose como un vil medio para intentar obstruir el curso de esta investigación”.

“En virtud de lo fundamentado en el punto precedente, esta parte entiende que corresponde ORDENAR la detención del imputado Mauricio Macri, inmediatamente a posteriori de su declaración a tenor del art. 294 del C.P.P.N. con el solo efecto de hacer cesar los investigación, esta en carácter preventivo hasta tanto V.S. resuelva su situación procesal.”, sostuvo el escrito de Tagliapietra, al que accedió Infobae.

La presentación se conoció mientras Macri viaja a Dolores para ser indagado por el juez Martín Bava. Esta vez no habrá ningún acto de respaldo y está previsto que sólo unos 30 dirigentes y ex funcionarios de su gobierno lo acompañen como expresión de solidaridad.

“El apoyo de la gente fue claro la semana pasada y se convirtió en un hecho político, no hace falta hacer otro acto”, respondió a Infobae un colaborador del ex presidente acerca de la decisión de no realizar otra convocatoria y limitar la presencia en el juzgado de un grupo más reducido.

La defensa del ex Presidente le notificó al Juzgado que están demorados y probablemente no lleguen a las 12, el horario para el cual estaba citado.

El pedido de la querella

Entre las justificaciones para pedir la detención de Macri, el querellante habló de sus dos ausencias a las primeras citaciones a indagatoria, el anuncio de permanecer un tiempo dando un curso en el exterior y el reciente pedido para viajar a Arabia Saudita por diez días, cuando existe una orden de prohibición de salida de país ya dictada por el juzgado.

Con alusiones a la denominada doctrina Irurzun en la llamada causa Rio Turbio cuando se dictó la detención del ex ministro de Planificación y entonces diputado Julio De Vido, Tagliapietra aseguró que en Comodoro Py en la causa del Memorándum se dictó la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex canciller Héctor Timerman o el hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini. “Sin lugar a dudas nos encontramos en aunque en realidad mucho más graves circunstancias, considerando que ninguno de los anteriores intentó siquiera evadir un llamado a declaración intentando el imputado en estos autos Mauricio Macri, en dos ocasiones, sumadas las expresiones públicas, la ostentación de poder y la connivencia fiscal”, afirmó.

“Considerando que el Sr. Macri no goza de fueros que están dadas TODAS DETENCION en carácter preventivo y c los riesgos procesales y de entorpecimiento de esta in la correspondiente declaración a tenor del art. 294 del C.P.P. procesamiento respecto de los delitos imputados, d PREVENTIVA del imputado a los efectos de garantizar adecuadamente el proceso”, planteó.

Para la querella, existen “sobradas pruebas respecto de los peligros procesales que la postura pública y a través del expediente está demostrando el imputado Macri”. Y se oponen a que le se otorgue el permiso para salir del país entre el 15 y el 25 de noviembre, tras la invitación que hizo el príncipe de Arabia Saudita a Macri. Es que no hay cooperación entre Argentina y Arabia Saudita, por lo que “deviene en imposible lograr una extradición de aquel país si el imputado no retornare”, se afirmó.

Y afirmó que “intentar esgrimir que por el solo hecho de es faltar a nuestra inteligencia, el poderío económico y político que ostenta el imputado le permite vivir a él y a toda su familia entera con suma comodidad en el país que decida, prosiguiendo sus negocios desde allí sin inconvenientes; de hecho, el imputado estuvo los últimos meses viviendo fuera del país sin inconvenientes aparente alguno”

Tagliapietra también planteó que Macri “ha demostrado un poder luego de la carta coactiva hacia Vuestra Señoría de la Sra. Patricia Bullrich, los comunicados de prensa del PRO y de JUNTOS, sus laderos políticos, y la manifestación también coactiva que sufrimos en la puerta de Vuestro Juzgado con intervención hasta del Intendente de la ciudad de Dolores”. Y trajo a colación la carta firmada por líderes mundiales apoyando a Macri que “da cuenta del enorme poderío político internacional que ostenta, ampliando así sus posibilidades de evadir esta investigación”.

En otro escrito ante la Cámara Federal de Mar del Plata, la querella también se opuso al planteo de recusación del juez Martín Bava que hizo la defensa de Macri y que será analizando en una audiencia fijada para el próximo 12 de noviembre. Tras sostener que “estamos ante un ‘leading case’ sin precedentes validos”, Tagliapietra sostuvo que “no median causales probadas que habilite el apartamiento” de Bava en estas actuaciones.

“No ha se ha demostrado que haya habido ni haya animosidad del a quo en contra del imputado Mauricio Macri -sostuvo-. Del planteo presentado por la defensa no se vislumbran siquiera razones suficientes para interpretar un temor de parcialidad”.

* Para www.infobae.com