Mauricio Macri rompió el silencio tras la indagatoria en Dolores y desafió al kirchnerismo: “Están obsesionados”

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio este miércoles a horas de su indagatoria en Dolores en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan. En este sentido, volvió a sostener lo que piensa del juez subrogante, Martín Bava, y además, apuntó contra el Gobierno nacional, en especial al kirchnerismo, que lo desafió con una picante frase: “Están obsesionados conmigo”.

En diálogo con + Realidad (La Nación +), Macri reveló qué le dijo a Bava este mediodía en el Juzgado de Dolores: “Le dije que ‘tendría que haber suspendido esta audiencia, pero se ve que usted está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre, así que se lo voy a facilitar, le voy a firmar un escrito y no voy a contestar preguntas’”.

“‘¿Pero no quiere ninguna aclaración?’, me dijo, y yo le contesté: ‘No te voy a hacer perder tiempo. Vamos rápido a lo que usted tiene que hacer’”, afirmó el ex presidente sobre lo que le lanzó al magistrado. En esta línea, consideró: “Ya la citación a indagatoria prejuzga”. En tanto, aseguró que “detrás del juez están los distintos operadores que tiene el kirchnerismo permanentemente sobre la Justicia”.

Al ser consultado sobre de quiénes sospecha que estén detrás, Macri contestó: “Qué se yo cuál de ellos. Claramente el jueves pasado, cuando cometió el error de no tener los papeles en orden a pesar de todo el tiempo que tuvo, se lo veía al juez muy preocupado. Me imagino las comunicaciones que habrá tenido, de excesiva tensión post error garrafal”, dijo socarronamente

Asimismo, ironizó: “Logramos que algo haga eficientemente este Gobierno”, al firmar en tiempo récord el decreto de relevamiento de secreto de inteligencia, y manifestó: “Lo más notable es que un Gobierno que marca máximos niveles de ineptitud en lo que uno lo analice, logró lo que ninguno en la historia de la Argentina debe haber logrado: contestar el pedido de un juez en menos de dos horas”.

“Nunca pasó esto. Acá fue una pequeña cantidad de horas para firmar un decreto diciendo y opinando, porque encima en el decreto el Presidente toma posición cuando dice que está muy bien que yo vaya a declarar”, remarcó Macri en clara alusión al proceder de Alberto Fernández, quien rubricó el documento oficial a pocas horas de emprender viaje a Europa para la reunión del G-20 del último fin de semana.

Por último, lamentó “que este Gobierno haya usado una tragedia nuevamente, pero es la cultura de poder perversa y oscura ante la cual estamos hoy, después de cuatro años de una cultura de poder sana”. “Usan una tragedia para tratar a dañar al otro. Fue más o menos como lo de (Santiago) Maldonado”, comparó el ex mandatario entre 2015 y 2019.

Al ser consultado sobre la causa en sí, Macri aseguró: “No espié ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie. Ni jamás usé dinero del Estado para actividades ilícitas, ni tuve un informe de los familiares del ARA San Juan”. Al mismo tiempo, afirmó: “Descreo de que la AFI haya hecho algo ilegal”.

Y retrucó: “La realidad es que hasta ahora ellos no paran de inventar supuestas causas de espionaje y la única persona que tuvo elementos de prueba en su poder es la expresidenta, que tenía en su casa escuchas, informes, de todo tipo de cosas y personas que no tenía que tener. Y acá hablamos de este tipo de cosas”. “Se han obsesionado conmigo. Es una causa por segundo… Esta es una más”, sentenció desafiantemente.

Con información de www.elintransigente.com