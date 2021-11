Martita Fort hizo un inesperado pedido que involucra a Icardi

El escándalo por el Wandagate sigue dando que hablar, sin embargo Ángel De Brito sorprendió con un detalle que involucra a Martita Fort.

Y enseguida vamos a ver la nota con Martita Fort, que hicimos en ShowMatch, la fue a acompañar a Marengo. La banca a full en la guerra con Gallardo, también la banca a full, y pega varios palos”, la presentó el conductor.

Sin embargo, ahí se dio una charla sobre el estado sentimental de la joven heredera. “¿Está de novia?”, indagó Mariana Brey. “No, no, el coso éste que estaba ayer no era novio. Es el que mostramos nosotros acá”, acotó el periodista por la gala en la que Martita estuvo en ShowMatch.

“¿Saben lo que me dijo Martita Fort? Que lo tiene en los genes. Me dijo ¿por qué no me presentas a Icardi?”, lanzó Ángel sorprendiendo a todas sus panelistas.

“Y le digo bueno, no lo tengo a mano a Icardi como para presentártelo, sino te lo presento encantado. Imaginate, Wanda se tira de la Torre Eiffel, así, de cabeza”, cerró De Brito con mucho humor.