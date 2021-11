El regalo de la familia Messi para un rafaelino no vidente

Es violinista, también deportista, practicó patín artístico y natación, la historia de Pablo Tiraboschi, un muchacho no vidente de 36 años y nacido en Rafaela que fue "bendecido" por Lionel Messi y Antonella Roccusso (La Familia Messi) quienes le obsequiaron un par de lentes con un dispositivo especial mejorar su calidad de vida. "El dispositivo que se pone en los anteojos, es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles donde los anteojos, mediante tu voz, te va leyendo todo.", cuenta Pablo en una nota exclusiva con nuestro colega Néstor Clivatti para Radio El Espectador 100.1 y Next Tv Rafaela.

El protagonista de esta noticia contó como nació todo: "A mi me mandaron un video, yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente allegada a Antonela y bueno, Leo se enteró, me llamaron de OrCam y me dijeron que había donado el aparato y después la empresa me hizo entrega del aparato".

"Siento una emoción enorme y voy a conocer otro mundo", expresó emocionado Pablo, quien además, se declaró como fana número uno de la Pulga: "Cuando escucho los goles de Messi los grito a full".

"Soy violinista hace nueve años, además hice boy-scout, patín artístico, de todo. Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos", agregó Tiraboschi con una sonrisa de oreja a oreja.

Este revolucionario dispositivo -que se adapta a cualquier anteojo- puede leer textos, reconocer rostros, identificar productos, billetes, colores y mucho más. Obviamente, dicho aparato está diseñado específicamente para personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades de lectura.