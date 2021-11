La Legislatura de Santa Fe echó a Marcelo Sain de su cargo de director de Investigaciones

“La Sesión Conjunta removió a Marcelo Sain del cargo de Director Provincial de Investigaciones del MPA y lo inhabilitó por 10 años”, así reza el tuit de la cuenta oficial de Twitter de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

Fue este jueves, durante una sesión conjunta entre los senadores y diputados santafesinos, algunos en el recinto y otros de manera remota, que se oficializó la remoción de Sain. Fueron 50 votos favorables (12 de senadores y 38 de diputados) los que permitieron que se aprobara el dictamen de la Comisión de Acuerdos para destituir al funcionario. Por la negativa, se obtuvieron 13: 4 y 9 votos, respectivamente.

Además, se aconsejó la inhabilitación del funcionario para acceder al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe por 10 años.

En marzo de este año, el gobernador Omar Perotti había decidido reemplazarlo como Ministro de Seguridad de la provincia por Jorge Lagna. Ocho meses después, un nuevo revés para Sain: le cuestionaron hacer proselitismo, algo incompatible con la función que ejercía hasta este jueves en el Poder Judicial, según el artículo 89 de la Constitución de Santa Fe.

Este jueves, en la sesión presidida por el presidente provisional del Senado Rubén Pirola, y tras la lectura del dictamen donde se aconsejaba la remoción del Sain y su inhabilitación, se procedió a la votación: la diferencia fue de 47 votos.

“Los miembros del poder judicial no pueden actuar en manera alguna en política. El Dr. Sain nunca dejó su actividad política cuando ingresó al Poder Judicial”, sostuvo el senador Lisandro Enrico, miembro acusador por parte de la Comisión de Acuerdos, luego de la votación, según informó la página de los senadores santafesinos. Y agregó: “Cuando tuvo la oportunidad de defenderse nunca negó la acusación”.

Ya en marzo, cuando lo destituyeron como Ministro de Seguridad y pasó al MPA, a Sain no sólo se le cuestionaba que las estadísticas criminales no mostraron una mejoría durante su gestión, sino también sus intervenciones públicas, con polémicas definiciones respecto de varios temas. Ese combo influyó en la decisión del Gobernador.

De hecho, la filtración de un audio en el que Sain calificó como “negros pueblerinos” a los policías provinciales le valió que el titular de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, lo acusara de “racismo y discriminación”.

“Solo escuchar el audio de Marcelo Sain enerva a cualquiera”, sostuvo Martínez en esa oportunidad a Radio Rivadavia. En ese audio se escuchaba al por entonces ministro de Seguridad de Santa Fe expresar: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...”.

En otro tramo, les apuntó a los policías santafesinos: “Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...) a las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina”.

