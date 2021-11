La irónica respuesta de Aníbal Fernández a las chicanas de Mauricio Macri

Fiel a su estilo, Aníbal Fernández no se quedó callado y una vez más volvió a apuntar contra Mauricio Macri. El funcionario le respondió al ex mandatario, quien en el programa La Noche de Mirtha, aseguró que el ex jefe de Gabinete «volvió al Gobierno para aplicar sus técnicas de apriete y amenaza». Apelando a la ironía, el dirigente oficialista subrayó: «No había visto esta pieza literaria».

A través de su cuenta de Twitter, Aníbal fue por más y afirmó que «nada es peor para las garantías individuales, que liderar una mesa judicial que se arrogaba atribuciones jurisdiccionales, al margen de las instituciones». Una hora antes de esta publicación, el ministro ya se había manifestado en contra de la oposición al retuitear un caricatura de los dirigentes de Cambiemos con la siguiente frase: «Votar a Cambiemos ,es votar al verdugo !,es como tirarse un tiro en el pie», palabras que él mismo dijo en una entrevista a C5N.

Lo interesante es que en la foto junto con los principales miembros de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo López Murphy, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Diego Santilli, se encuentra el candidato porteño por Avanza Libertad, Javier Milei. Y todos tienen en sus manos un cartel con la palabra ajuste. Tal como informó El Intransigente, Milei mantuvo una reunión en privado con el expresidente, Mauricio Macri.

Mauricio Macri contra Aníbal Fernández

En una charla con Juanita Viale, en el ciclo La Noche de Mirtha en Canal 13, Macri se refirió al ministro de Seguridad de la Nación y aseguró que «Aníbal Fernández volvió al Gobierno para desilusión de muchos votantes del Frente de Todos que querían que les ofrecieran algo nuevo» y remarcó que «él viene a aplicar sus mismas técnicas de apriete y amenaza, que antes, entre 2011 y 2015, le habían funcionado».

Sin embargo, destacó que «la gente reaccionó y dijo no nos interesa convivir con personas que creen que nos pueden maltratar de esta manera» en alusión a la derrota electoral que el oficialismo sufrió el 12 de septiembre en las PASO. En ese sentido aseveró que «la sociedad está avanzando un consenso de decirle basta a esta resignación».

Con información de www.elintransigente.com