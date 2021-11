«Cada vez que Alberto Fernández viaja a Europa va a pasar la gorra»

El ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, cuestionó este viernes la gira que realizó el presidente Alberto Fernández en Europa y dijo que en cada salida al exterior el Jefe de Estado «va a pasar la gorra«. «Afuera miran a la Argentina con preocupación, casi con lástima de que no haya un rumbo«, manifestó el economista y analizó el posible escenario luego de las elecciones del 14 de noviembre.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el exintegrante del Gobierno de Mauricio Macri apuntó contra la intervención del mandatario nacional en la Cumbre del G20 en Roma y el encuentro por el Cambio Climático en Glasgow. «Cada vez que va el Presidente afuera, va a pasar la gorra y va a criticar el sistema internacional pero no ofrece una salida», criticó sobre el pedido al FMI para que revisen las sobretasas de interés que aplican a los países que recibieron créditos del organismo por niveles muy superiores a su cuota.

Asimismo, resaltó las «incoherencias» del presidente de la Nación sobre su discurso al mundo y las cifras económicas reales de la Argentina. «Decir una cosa afuera y después decir otra adentro no sirve en un mundo globalizado como el de hoy. Afuera miran a la Argentina con preocupación, casi con lástima de que no haya un rumbo», insistió Prat Gay.

«Hay desconfianza en el rumbo que tomó el Gobierno, que es inexistente. Hay una desesperación por llegar bien al 14 de noviembre, que es como un precipicio, porque a partir de ahí no sabemos qué pasa», agregó el extitular del Banco Central. En la misma línea, planteó un posible escenario a partir del 15 de noviembre y advirtió por el impacto de una nueva crisis que podría golpear duro al país.

«Cada crisis tiene su propia impronta, ninguna se parece a lo que vivimos hoy. Ojalá no suceda esa crisis, pero si sucediera nos agarraría con valores previos inéditos en la otra crisis. Hoy la pobreza es por encima del 40% y en el Rodrigazo era del 5%», manifestó. Del mismo modo, subrayó que en cada crisis «la pobreza pega un salto de entre 15 y 20 puntos» por lo que podría escalar a más del 60%.

Con información de www.elintransigente.com