Si querés saber que va a pasar con el dólar, tenés que leer esta nota

Luego de que el dólar blue tocara los $ 200, el economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian explicó este viernes el significado de este escenario económico. Por otra parte, consideró que "todo el mundo tiene clarito" que la economía argentina debe "barajar y dar de nuevo" para intentar revertir la crisis y sostuvo además que la actividad nacional tiene "poco producto y muchos problemas".

"Los dólares electorales, de la vuelta de (Juan Domingo) Perón, los dólares de una inestabilidad no hiperinflacionaria, del típico quilombo argentino valen entre $ 200 y $220", aseveró el especialista, quien en junio pasado, durante un zoom para la Fundación Mediterránea, ya había anticipado este valor.





En aquel momento, "se armó un quilombo bárbaro. Hablé una hora y pico, y al otro día el título de los diarios era: ‘Melconian proyecta un dólar de 200 pesos"', recordó.

Según sus dichos, todo el mundo está expectante por lo que sucederá el día después de las elecciones legislativas. "¿Qué van a hacer estos? Es la pregunta cotidiana. Vale para el cliente top de la Argentina, el cliente top del exterior y para mi tía. Para los tres", graficó.

"La pregunta es cuándo el Gobierno asumirá el diagnóstico con naturalidad. La palabra naturalidad en la vida, es muy importante. Tiene que admitir que tiene este diagnóstico, que no lo va arreglar. Y tiene una gran contra que va a ser probablemente un resultado electoral muy desfavorable y que le quedan dos años por delante", analizó el economista en declaraciones a Radio Rivadavia.

Para Melconian, "esta sensación de fin de ciclo, fin de mandato y toda la milonga la tiene que revertir (el Gobierno) en dos semanas, no puede seguir actuando con esta actitud, alguien en algún momento tiene que decir ‘muchachos faltan dos años'. Estamos trabajando como si estuviéramos próximos a un 10 de diciembre de un año en que entregamos, y que venga el que venga que se arregle".

Consultado sobre si estamos más cerca de un rodrigazo, de un 2001 o de un 1989, el economista respondió: "Todo eso depende", si aceptás el diagnóstico de lo que tenés, si querés convivir con esta inestabilidad y si tenés instinto de supervivencia. "Depende de la actitud que quieras tomar", completó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deslizó: "Yo iría porque te va a dar un marco", pese a que "todo el mundo sabe que va a ser una curita". "Te va a dar un marco que saliste del salvajismo, que saliste del canibalismo. Te sirve para evitar un suicidio, la vas a ir llevando. ¿Quién tiene crédito acá, en la palabra; confiabilidad, honestidad para pararse, mirar a una cámara y que le den bola? ¿Tenés eso?", preguntó de forma retórica, para rápidamente afirmar: "No, no tenés".

En referencia a la gestión actual, el ex presidente del Banco Nación cuestionó: "¿Le hablaste a la gente y le dijiste que vos sos parte del problema? ¿Miraste los votos de la gente? Si no tenés todo eso, entonces transitá esta inestabilidad de la manera más estable posible porque hay muchas personas -que están en el núcleo duro, más o menos, y en el núcleo blando de la política oficialista- que después del 2023 quieren seguir, que al 2023 quieren presentarse, y entonces va a empezar con el ‘yo no fui esto, yo no fui aquello'", vaticinó.

De manera tal, que "el tipo va a decir: ‘che, pero con esto no me puedo presentar al 2023'. Y, la verdad que no", disparó Melconian. "Y después está el kamikaze que cree que lo agarra y lo da vuelta", señaló.

"Estos son escenarios para bajar el avión en el Río Hudson, no es que te estás yendo al Caribe, te esperan y bajás con la cosa de flores y vas a la playa", ilustró el analista económico, y enfatizó: "Esto es aterrizar en el río Hudson".

Posteriormente, en una clara referencia al titular del Palacio de Hacienda, Melconian lanzó: "Al ministro (Martín Guzmán) lo puteaban por hortodoxo hace dos meses y es el Che Guevara hace tres semanas".

SOBRE LOS DICHOS DE GABRIELA CERRUTI

En otro tramo de la entrevista, el ex titular del Banco Nación opinó sobre las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien calificó a los números de la economía como alentadores y buenos, y dijo que se trató de un "parte de enfermero, ya que le preparan una hoja y va y habla".

En ese sentido, indicó que "trabajan las rutinas y las burocracias estadísticas para tirar números, y no sabemos a dónde vamos, ni siquiera hay plan". "Es un gran desorden que arranca en los que mandan", advirtió Melconian, quien señaló que estos manejos del Gobierno muestran que "hoy no hay economía".

Fuente: El Cronista