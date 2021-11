«No es eterno»: Roberto Feletti y una nueva postura que ilusiona a los empresarios

El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que las medidas actuales referidas al congelamiento de precios están funcionando y, aunque evitó dar cifras precisas en referencia a los próximos índices de inflación, afirmó que para noviembre “le gustaría” que la inflación en el rubro de alimentos baje del 2,9%. Además, anticipó que «no es eterno«, en una declaración que ilusiona a los empresarios.

En diálogo con Radio Mitre en la mañana del sábado, el contador público admitió que no alcanza con los controles de precios y dejó sus proyecciones para este mes: “El índice de precios no va a experimentar grandes modificaciones de lo que pasó en septiembre; en el caso de alimentos y bebidas esté debajo del 2,9 pero no mucho, la medida de congelamiento comenzó a regir en la tercera semana de octubre recién”.

En ese sentido, Feletti avisó que este congelamiento, al ser reciente, no tendrá un efecto marcado en el mes corriente y aclaró que “el efecto se va a ver en el mes de noviembre. Las mediciones concretas, 299 establecimientos de grandes cadenas de supermercados nos da 85% de cumplimiento en el abastecimiento en la oferta de los productos, y casi 99% de cumplimiento de precios”.

“Si miramos eso términos, les diría que el programa está funcionando correctamente“, afirmó. No obstante, avisó que “esto no es eterno, es simplemente ordenar una canasta alimenticia, establecer precios en perspectiva del consumo y de ahí intentar si podemos llegar a una canasta que asegure el acceso a una diversidad de alimentos para los sectores más vulnerables”.

Este programa impuesto por el gobierno dio que hablar a muchos economistas que llegaron a definirlo como un parche y, consultado sobre el tema, Feletti respondió que “si lo miramos en coyuntura, sí es un parche. Lo que motiva esta medida es la suba de precios, en ese sentido es una respuesta inmediata a este problema. Pero lo que acá se quiere a largo plazo es lograr una canasta amplia y a la que puedan acceder todos”.

Con información de www.elintransigente.com