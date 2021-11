Ingrid Grudke habló sobre la conexión con su hermano cuando estuvo a punto de morirse: “Me salvó la vida”

La modelo Ingrid Grudke se hizo presente en Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. En uno de los momentos del programa, que el conductor llama a los participantes a avanzar al punto de encuentro si cumplen con determinada consigna, muchos dan el paso al frente y cuentan diversas anécdotas que atravesaron a lo largo de su vida.

Este fue el caso de Ingrid Grudke que, al avanzar al punto de encuentro, contó la situación con su hermano ya fallecido. Este, le apareció en un sueño y le salvó la vida, luego de que Ingrid viva una trágica experiencia.

En la temática “señales y actividades paranormales”, Ingrid Grudke avanzó al punto de encuentro junto a otros de los invitados como Jey Mammón y Patricio Giménez y contó que soñó con su hermano. “Yo siempre lo sueño contento, él era una persona muy alegre, muy divertida, muy feliz, falleció a los 37 años”, comenzó relatando la modelo, para luego adentrarse en ese sueño en particular.

“Me estaba mirando a través de un vidrio, y yo estaba como en una camilla, me desperté rápido y dije ‘qué pasa que Freddy me miraba tan serio’, fue rara esa situación”, explicó la oriunda de Misiones, haciendo especial foco en el hecho de que su hermano serio, contrario a lo de costumbre.

Al continuar con su relato, Ingrid Grudke, explica lo que le tocó vivir ese mismo día, pero ya durante la noche. “Estaba con mi sobrino más grande y su mujer y explotó la cocina de gas de mi casa, fue un momento horrible, nos asustamos mucho, se voló el mármol, mi sobrina se lastimó, a mí me llegó a lastimar también fue una situación fuerte”, explicó la modelo sobre el difícil momento que pasó.

A partir de esto, Ingrid Grudke conecta esta situación con su hermano, afirmando que él la estaba anticipando sobre este momento trágico, explicando que esto lo hace a uno creer en estas cosas. La modelo cerró emocionada, “Fue un momento que decís estás a un paso de la otra vida”.