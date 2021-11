La picante chicana de Jey Mammón: “Le di clases de catequesis a la China Suárez y no entendió nada”

En PH Podemos Hablar (Telefe) suelen revelarse anécdotas o historias de sus invitados que no se conocían, y provocan el asombro de todos en el estudio y los televidentes en sus casas. En esta ocasión, Jey Mammon contó una historia de hace unos años que tenía a la China Suárez como protagonista.

Con Andy Kusnetzoff estuvieron como invitados Ana Rosenfeld (la abogada de Wanda Nara que hace unas semanas sufrió la muerte de su marido), José Luis Gioia, la modelo y fisicoculturista Ingrid Grudke y el cantante Patricio Giménez, además de Jey. El tema que se estaba tocando era el Wandagate, escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Lo cierto es que Andy tenía una pregunta bajo la manga para Jey: quería que contara su tiempo como profesor de catequesis de la China Suárez. Y el conductor contó la historia e hizo reír a todo el piso de PH.

Una chica no tan estudiosa

Ante la pregunta de Andy, Jey afirmó que le dio clases de catequesis a la China. “No entendió nada”, soltó entre risas, pero también añadió que no le había explicado de la mejor manera.

Además, remarcó que hizo el intento de dar clases de religión, pero con el tiempo sus clases se convirtieron en “talk shows”. “La China Suárez asistía al colegio Corazón de María y era una criatura, yo daba catequesis ahí e hice una obra de teatro religiosa en donde ella actuó… y quiero decir que yo la descubrí”, explicó el conductor de Los Mammones (América TV).

Asimismo, Jey rememoró sus épocas como docente y explicó por qué no se sentía en el lugar indicado en aquel entonces. “De dar catequesis pasé a ser Estelita con la peluca, porque yo siempre digo que el equivocado fui yo, porque estaba en un lugar donde no me pertenecía”, señaló el conductor.

Fuente: la100.cienradios.com