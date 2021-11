Cuáles son las hipótesis que manejan los inversores sobre lo que vendrá tras las elecciones

Los inversores se cubrieron en dólares, pero de manera más ordenada como si supieran el resultado de las elecciones. Leer los movimientos del mercado es leer su pensamiento sobre los resultados en los comicios del próximo domingo. Parten de la hipótesis de que el Gobierno perderá poder pero buscará un acuerdo con el FMI.

Por eso, atrás de estas teorías aparecieron las señales de devaluación, ajuste tarifario y algo más de solidez en los bonos de la deuda en dólares con legislación extranjera que ahora, a estos valores tan bajos, se agregaron a algunas carteras de los que buscan cubrirse en dólares. De esta manera, el riesgo país salió de la zona que lo acercaba a los 1.800 puntos y bajó 17 unidades (-1%) a 1.716 puntos básicos después de haber tocado el jueves el récord post default de 1.747 puntos.

El dólar se movió de manera ordenada, pero no evitó que el Banco Central interviniera con bonos AL30D por el equivalente a USD 15 millones en el mercado del MEP. De esta manera, logró que cerrara en $ 181,66 (+50 centavos). De a poco lo va soltando. Ya no lo quiere por debajo de los $ 180 porque sabe que no influye en la formación de precios.

El valor que toman las empresas es el del bono GD30D, que funcionó sin interferencias del BCRA. Allí el contado con liquidación cerró en $ 214,50 (-50 centavos). El “blue” no tuvo cambios en el precio y quedó en $ 199 porque se encargaron de que no falte oferta de dólares a través de manos amigas.



La otra gran cobertura en dólares se dio en los títulos atados a la divisa mayorista (dollar linked), que subieron hasta 0,91% como fue el caso del T2V2 que vence en abril próximo. El informe de Buenos Aires Valores (BAVSA) señala que continúa disminuyendo el rendimiento de los bonos dollar linked por el aumento de sus precios “particularmente en los contratos con vencimientos en 2022 siendo el TV22 el que menor rendimiento presenta alineándose de esta forma a la tasa de sintéticos de dólar elaborados con Ledes (Letras de Descuento del Tesoro) más contratos largos de dólar Rofex (futuros)”.

“Los Fondos Comunes de Inversión dollar linked desde el 1 de setiembre acumulan casi $ 80.000 millones de suscripciones netas lo que nos sirve como un indicador de la firmeza de la demanda”, agrega BAVSA.

En la plaza mayorista, el dólar subió 10 centavos a $ 100,08. Como el Banco Central toma el sábado y domingo como días hábiles, la devaluación fue de un promedio de 3 centavos diarios. Claro que esta vez el movimiento en el mercado hizo que no comprara dólares, pero las reservas subieron USD 11 millones a USD 42.796 millones, por el aumento del oro de 0,15% y por la caída del dólar (-0,28%) frente a las seis principales monedas del mundo entre las cuales el euro, el yen y la libra esterlina integran las reservas del Banco Central.



El otro dato positivo fue la apuesta en la Bolsa, donde se amplió el rango de preferencias. Los inversores no se quedaron solo con las empresas exportadoras, sino que apostaron a las empresas locales que cotizan en Nueva York y sirven para hacer operaciones de contado con liquidación. En estas circunstancias, se operaron $ 2.406 millones y el S&P Merval subió 3,38%. Los papeles más destacados fueron los de CableVisión (+12%), Comercial del Plata (+11,3%) y Central Puerto (+7,7%).

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- siguen aumentando su volumen de negocios porque al cotizar por el precio del dólar contado con liquidación libre, son cobertura, pero con la posibilidad extra de generar ganancias. El volumen negociado alcanzó a $ 4.417 millones y los papeles que lideraron los aumentos -hubo una sola baja, la de Cresud (-1,5%)- fueron Ternium (+5,2%), Pampa Energía (+4,9%) y Central Puerto (+4,3%).

Para hoy se espera que sigan las coberturas en dólares. Los pesos no son tenidos en cuenta y la intervención del Banco Central es absorbida por el mercado que agradece poder cubrirse a precios más bajos.

Fuente: Infobae