En San Vicente, ganó el León

En la noche del lunes se disputó el encuentro postergado que cerró la segunda fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En San Vicente, 9 de Julio derrotó 1-0 a Bochófilo Bochazo con el tanto convertido por Luciano Pogonza a los 6 minutos del complemento.

En el juego de reserva ganó el local por 2 a 0.

TODOS LOS RESULTADOS

Brown 1 – Florida 1, Ramona 0 – Quilmes 0, Tacural 2 – Unión 1, Sportivo 1 – Libertad 1, Peñarol 1 – Ben Hur 3, Atlético 4 – Talleres 0, Ferro 2 – Aldao 1.

PRÓXIMA FECHA (3ª)

ZONA A. Brown vs Bochazo, 9 de Julio vs Florida.

ZONA B. Atlético vs Ramona, Quilmes vs Talleres

ZONA C. Tacural vs Sportivo, Libertad vs Unión

ZONA D. Ferro vs Peñarol, Ben Hur vs Aldao

Fuente: diariolaopinion.com.ar