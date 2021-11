Evo Morales apuntó contra Mauricio Macri y reveló una cruda denuncia que implica a la inteligencia argentina

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en Argentina y luego de presentar su libro “Evo: Operación Rescate” dio una entrevista televisiva donde habló sobre el Golpe de Estado que lo derrocó en 2019 y apuntó contra el ex presidente, Mauricio Macri por su supuesta colaboración con el envío de armamento bélico. Además, reveló una fuerte denuncia que implica a la inteligencia argentina a pedido de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

“Argentina, México y tantos presidentes me salvaron la vida. Ahora tengo información de los mismos opositores y están arrepentidos de no haberme matado. Si no salía, me hubieran pasado como Salvador Allende”, expresó Morales en declaraciones a C5N. Luego, habló de los mandatarios que no lo ayudaron. Sobre ellos, remarcó que “lamentó mucho” que sean dirigentes de países vecinos.

El ex mandatario también expresó una inesperada denuncia que implica a la inteligencia de Argentina. “Lamento mucho, duele mucho que los vecinos nos hagan eso. Además, están los medios de comunicación”, indicó. “La CIA había contratado a la inteligencia Argentina para investigarme, cuatro años investigaron si era corrupto o narcotraficante y no encontraron nada”, completó Morales.

En ese sentido, manifestó que “no podía entender lo que hicieron algunos presidentes como Mauricio Macri” y reveló una inesperada anécdota: “Con él, incluso, jugamos un partido de futsal, en Cumbres de Jefes de Estado siempre conversamos, somos países vecinos con la misma historia”. Asimismo, afirmó que tenía buenas relaciones o intentaba tenerlas.

“Nadie me pidió disculpas por el golpe”, remarcó Morales y agregó: “Sin embargo, el resultado de más del 55% es la mejor prueba de que ganamos las elecciones. Los opositores saben que vamos a seguir ganando las elecciones y por eso apelan al golpe de Estado”. Por último, recalcó su dolor por lo que hicieron muchos países de la región en ese momento, como Ecuador.

Con información de www.elintransigente.com