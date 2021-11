“¿Dónde está ese dinero?”: Patricia Bullrich fustigó al Gobierno con una dura acusación

Luego del crimen a sangre fría de Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años, en Ramos Mejía La Matanza, la presidenta del PRO Patricia Bullrich salió a cuestionar al presidente Alberto Fernández por la seguridad de la Argentina. En ese marco, lanzó una fuerte acusación contra el mandatario: “¿Dónde está ese dinero?”. También realizó un desesperado pedido por cambiar las leyes para que no haya más “puerta giratoria”.

En primer lugar, Bullrich mandó sus condolencias a los familiares del comerciante que perdió la vida el pasado domingo a las 14:00. “Hay formas de trabajar esto, el camino es cuidar a la ciudadanía y a las víctimas, y no a los delincuentes”, remarcó la ex ministra de Seguridad en A24 durante el crudo reclamo de los vecinos de Ramos Mejía frente a la comisaría de la zona.

Tras ello, la ex funcionaria remarcó que las fuerzas de seguridad tienen que estar cuidadas. “El presidente Alberto Fernández cuando le sacó el dinero a la Ciudad de Buenos Aires dijo que todo ese dinero iba a ir a seguridad a la provincia de Buenos Aires, bueno ¿dónde está ese dinero?”, apuntó Bullrich sin filtro. Y agregó: “Quisiera que me digan cuánto ese fondo de seguridad está vigente y cuánto no se ejecutó”.

En la misma línea, acusó que “fueron miles y miles de millones de pesos que se le sacaron a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dotar a las fuerzas de seguridad de la provincia y a los municipios de sistema de alerta, patrulleros, mejor equipamiento y salario de la policía”. Luego de su descargo por la falta de inversión, Bullrich afirmó que el centro de monitoreo de La Matanza es un “desastre”.

Ley penal nueva

También aseguró que “La Matanza tiene mucha plata guardada y nadie sabe para qué”. Asimismo, la ex ministra planteó que hay que votar una ley penal nueva. A su vez, explicó que alguien que reincide tiene una pena muy alta y que la “reiterancia” ocurre cuando un delincuente comete un delito y luego uno segundo sin tener condena por el primero. “Implica que apures la condena y entiendas que esa persona es peligrosa para terceros”, señaló como punto a mejorar.

Con información de www.elintransigente.com