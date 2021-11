Indignante: Florencia Arietto denunció que la camioneta que debe controlar a los presos reparte boletas de Tolosa Paz

La ex asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri Florencia Arietto denunció este martes que la camioneta del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires (PBA) reparte boletas de la candidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz. En su posteo en Twitter, la exfuncionaria recordó el crimen de Fernando Sabo, el kiosquero asesinado de seis disparos el último domingo en su comercio ubicado en Ramos Mejía.

“El asesino de Roberto tenía que estar controlado por el Patronato de Liberados, justamente para mantener informado al Estado de su conducta después que dejó la cárcel. Aquí está el Patronato de Liberados kirchnerista”, tuiteó Arietto este martes. En su publicación adjunto un video en el que se muestra una camioneta de esa entidad repartiendo boletas con las caras de Tolosa Paz y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Realmente, se tratan de imágenes indignantes en este contexto.

Para quién no sepa, el Patronato de Liberados tiene como misión fundamental bajar los niveles de reincidencia a través de la inclusión social de aquellas personas que han atravesado situaciones de conflicto con la ley penal en pos de promover una sociedad más justa y segura. Para ello, asiste, trata y controla a aquellas personas con las que trabaja. A su vez, acompaña y sigue con programas y proyectos que permitan el acceso a la educación, el trabajo, la formación laboral, el acceso a la salud y el tiempo libre.

Uno de los acusados del crimen de Sabo, es Leandro Daniel Suárez, de 29 años. Este salió de prisión en 2020, tras cumplir seis años detenido por un robo. Suárez fue alojado en la Unidad N°19 del Servicio Penitenciario Federal, la Colonia Penal de Ezeiza. Ahora, la causa del principal sospechoso quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien caratuló al hecho como “homicidio en ocasión de robo”.

La cómplice de Leandro Daniel Suárez es su novia, de 15 años. “Si la mina no queda adentro, nosotros nos vamos a encargar de hacer justicia. ¿Por qué una piba de 15 años no puede quedar presa? En este país tenemos que hacer justicia por mano propia porque la policía no nos protege, no hay un político en toda la Argentina que se focalice en la seguridad. Somos un número, tenemos un número en la cabeza. Y todo el tiempo vivimos así”, apuntó Patricia, pareja de Roberto Sabo, en diálogo con A24.

Con información de www.elintransigente.com