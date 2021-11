La campaña sucia en contra de Viotti debe poner en alerta a todo el arco político

A nadie le escapa las profundas diferencias que tengo con Leonardo Viotti. Desde que casi dejó de lado los ideales de la UCR, por lo que creo es conveniencia política.

También creo que Leonardo hace tiempo está muy mal influenciado. Pero no por ello voy a estar de acuerdo con la despiadada y antidemocrática campaña en su contra, que no me cabe la menor duda viene del peronismo, y en especial de los cerebros de Perotti y Mirabela.

No lo involucró directamente al intendente Luis Castellano por que entiendo que para montar una campaña tan dirigida (y costosa), tan infame y tan despiadada, se debe tener al menos un poco de inteligencia y no ser el títere de nadie. Es necesario actuar en forma autónoma y sin "Chasmans" que manejen los hilos.

En su oportunidad lancé una "chicana" a Viotti diciendo que se la pasaba jugando a la play, fueron eso, chicanas de campaña que ya prescribieron. Lo considero un chico sano que está sufriendo las consecuencias de haberle "mojado la oreja" a algunos corruptos sinvergüenzas que no saben otra cosa que vivir de lo ajeno. Delincuentes filibusteros que siempre vivieron de la "teta" del estado sin saber que hacer cuando la pequeña porción de poder que acumularon, corre el riesgo de perderse.

Hace un tiempo, un pasquín que recibe plata de todos los santafesinos dijo que Viotti es millonario y por poco que es dueño de una fortuna casi similar a la de Cristina Kirchner. Un verdadero desatino, una ofensa a la inteligencia de la misma poca gente que puede leer esa página basura.

Hoy, estos señores que se creen tan listos salieron a hacer circular un falso chat entre una ex pareja de Viotti y una amiga, en donde se lo acusa de golpeador, maltratador y un sinnúmero de actitudes, todas reñidas con la ética que un funcionario público debe tener.

Resulta muy extraño que esto suceda a pocos días de las elecciones.

Digo que esta campaña debe alertar a toda la clase política por que en democracia estas actitudes no deben ser aceptadas bajo ningún concepto.

De ser cierto, la ex pareja de Viotti tendría todas las garantías para ir a la justicia, de eso nadie tiene que tener la menor duda. Pero que esa supuesta conversación se haga circular por WhatsApp, no deja ninguna duda que se trata de una campaña sucia en contra de quien seguramente el domingo le va a propinar al peronismo la peor derrota que se tenga memoria.

Por supuesto que disponemos del chat al que hacemos referencia, pero entendemos que publicarlo es hacerle el juego a los cobardes que se esconden detrás del anonimato.

Los políticos de bien tienen que repudiar este tipo de actitudes, quizá en algún momento les puede tocar a ellos.

La ex pareja de Viotti tiene la obligación de concurrir a la justicia y hacer la correspondiente denuncia si en realidad es ella la del chat, y Viotti se tendría que presentar espontáneamente y pedir que se investigue, para saber por sobre todas las cosas quien está detrás de estás atrocidades que se le endilgan.

Rafaela, con este tipo de actitudes, ingresó en un camino muy sinuoso que si no se endereza en forma urgente, las consecuencias futuras pueden ser nefastas.