Mauricio Macri se metió de lleno en el debate por la inseguridad: “Basta de jueguitos”

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló por primera vez luego del crimen del kiosquero en La Matanza y abordó el tema de la inseguridad. Lo hizo este miércoles en una entrevista televisiva, donde se metió de lleno en el debate y apuntó contra la política implementada desde “el día cero” por el Gobierno del Frente de Todos. “Basta de jueguitos”, apeló el fundador y líder del PRO.

En diálogo con TN Central (Todo Noticias), Macri manifestó: “Basta de jueguitos o discursitos ideológicos que ponen al Estado del lado del delincuente”, y objetó: “Venimos años discutiendo casos típicos como el de (el policía Luis) Chocobar, que en ninguna parte del mundo lo discuten”. Sobre el mismo, recordó: “Alguien que mató a un turista, porque él lo mató y el médico lo revivió. Porque once puñaladas… Si él no hubiera estado a tres cuadras del (Hospital) Argerich y no le tocaba un buen médico, esa persona estaba muerta”, consideró.

En esta línea, el ex mandatario retomó: “Entonces, ese señor lo mató y se da a la fuga, mientras el policía, de civil, pasando por arriba de sus compromisos, demostrando una vocación de servicio lo corre y cuando lo detiene, ni siquiera apuntándole a él, porque rebotó en el piso, el asesino muere”.

Tras el relato, Macri cuestionó que “todo este sistema de aberración y de alterar los valores se dedicó a presionar y conseguir que unos jueces lo condenen, por más que sea en suspenso”. “¿Qué mensaje le estás dando a todos los demás colegas que tienen que trabajar?”, preguntó retóricamente.

“Logramos revertir la tendencia de que en los barrios la gente sienta que ya no los dominaba más los narcos. Todo eso, el día cero de este Gobierno lo destruyó cuando dijo que se cambian los protocolos y se liberan todos los presos”, apuntó Macri, y disparó: “Es un mensaje demoledor, un vale todo”. “Por eso el narcotráfico volvió a avanzar y Rosario y el resto del país está sufriendo. Por eso vimos lo de Ramos Mejía, lo de la Patagonia con los pseudo-mapuches. No se puede abandonar a la gente de esa manera”, advirtió el ex jefe de Estado.

