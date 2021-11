Mauro Icardi está desesperado por saber quién filtró la infidelidad que desató el escándalo: “¿Wanda o la China?”

La polémica infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara luego de haberse encontrado en un hotel en París con la China Suárez sigue siendo uno de los temas más candentes del último tiempo. En este sentido, aún cuando parece que ya salió a la luz toda la información sobre la aventura del futbolista, más datos reveladores comprometen aún más a los protagonistas de esta historia. De hecho y frente a todas las teorías que comenzaron a circular, el jugador llamó a Yanina Latorre y le consultó quién era su fuente, y es que evidentemente, el papá de Francesca e Isabella estaría queriendo descifrar si fue Wanda o la China quien destapó el Wandagate.

Fue al aire de Los Ángeles de la Mañana que la panelista aseguró que Wanda Nara también se comunicó con ella, y así pudieron proporcionar mucha información sobre el escándalo: “Se me juntaban las dos voces, me explicaban cosas y les dije que son jóvenes, que paren la moto”, aseguró. Y remarcó: “Les preocupó porque solo lo sabían cuatro personas: la China Suárez, Wanda Nara, Mauro Icardi y Jakob Von Plessen. Cinco conmigo. Es decir, que uno de ellos tiene que haber hablado”.

Yanina Latorre también se refirió a Mauro Icardi y sobre todas las sospechas que tiene: “Él quería saber la fuente porque le reprochaba a Wanda que ella había ventilado todo. Ahí me saqué, porque ella me contó cosas, pero no lo del hotel. (...) Le dije que era un atrevido, que no tengo por qué explicarle nada, que en qué momento se le ocurrió reprocharle algo a Wanda. Lo que ella diga ahora está bien, ‘vos cerrás el or…, y vas para adelante’”. Fue en ese preciso momento que el futbolista quiso saber quién era “El Petisero”, una de las fuentes a la que recurrió la angelita. Sin embargo, ella mantuvo el anonimato de esta persona.

Fuente: la100.cienradios.com