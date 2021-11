Meghan Markle reapareció en público y las miradas se posaron sobre su costoso look de 40 mil dólares

Según trascendió, la duquesa de Sussex está cumpliendo con un estricto programa de apariciones en los medios diseñado estratégicamente. Luego de que se conociera una carta que escribió al Congreso de los Estados Unidos para reclamar sobre la licencia de maternidad, Meghan Markle hizo una presentación en vivo en la cumbre del New York Times DealBook donde fue entrevistada por Andrew Ross Sorkin, editor general, columnista y fundador de la publicación financiera del Times.

En este contexto, la esposa del príncipe Harry no dejó ningún tema sin hablar ya que se refirió de la paridad salarial, de su relación con la prensa y de la polémica de usar su título real con fines políticos.



Meghan Markle reapareció en público.

Para su reaparición, Meghan Markle eligió un total look negro que estaba compuesto por un suéter de mangas cortas, pantalones de vestir y tacos. Asimismo, la duquesa acompañó el vestuario con joyas que alcanzaron una cifra de 40 mil dólares puestos en joyas: su reloj, el Tank Francaise de Cartier, la pulsera Love de la misma marca, otra pulsera de Jennifer Meyers y una última pulsera “de protección” con un ojo en el medio.





Sin embargo, sus alhajas no fueron lo único que llamó la atención. También lo hizo el broche de amapola que los Windsor suelen usar en el “Remembrance Day”, el 11 de noviembre, fecha en la que se conmemoran las caídas y los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y civiles en tiempos de guerra, específicamente desde la Primera Guerra Mundial. A diferencia del año pasado, cuando no se le permitió a Harry enviar una corona en homenaje, la actriz quiso adelantarse a la conmemoración y lucir el famoso broche antes que todos los royals.



Meghan Markle brindó una entrevista.

A diferencia de lo que sucede con la prensa británica, la relación con sus pares norteamericanos parece más amena y llevadera. En tanto, no dudó en participar de la cumbre organizada por el New York Times para hablar de los temas que le preocupan y de la última controversia en la que se vio envuelta: el uso de su título real para fines políticos después de la carta que envió al Congreso para lograr una baja por maternidad lógica y remunerada.

Frente a este cuestionamiento, Meghan Markle aseguró que va más allá de la ideología: “Francamente, no veo esto como un problema político. Desde mi punto de vista, se trata de una cuestión humanitaria. Creo que este es uno de esos problemas que no es rojo ni azul. Todos podemos estar de acuerdo en que las personas necesitan apoyo cuando acaban de tener un hijo”, completó.

Fuente: la100.cienradios.com