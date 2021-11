Jueves de definiciones en el Clausura

Este jueves se vivirá una jornada especial de Liga Rafaelina de Fútbol, de definiciones. Con la disputa de cinco encuentros comenzará la tercera y última fecha del Clausura de Primera A.

Por la zona A, el líder es Brown de San Vicente con 4 puntos y hoy jugará el clásico con Bochófilo Bochazo, ya sin chances. En el otro encuentro del grupo, 9 de Julio (3) recibirá a Florida de Clucellas (2), buscando un triunfo y una mano del ‘Tricolor’.

En la zona B, todo se definirá en el predio del Autódromo con Atlético de Rafaela, líder con 6 unidades, y el Deportivo Ramona, escolta con 4.

La zona D tendrá un juego hoy y el otro el sábado. En barrio Parque, Ben Hur (escolta del líder con 3) recibirá al Deportivo Aldao, último sin puntos. El otro juego, en el clásico: Ferro (6) vs Peñarol (3) se disputará el sábado en Los Nogales.

La zona la C se jugará el viernes.

Vale recordar que clasifica a la próxima instancia el primero de cada grupo y en caso de empate en el primer puesto se tendrá en cuenta la mayor diferencia de goles, luego goles a favor y por último mejor ubicación en el Apertura.

En la fase 2, la de semifinales, se jugará un solo partido en cancha neutral y los cruces serán los siguientes: A vs D y B vs C.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

HOY. 21.30hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona (Ariel Gorlino), Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo (Leandro Aragno), 22.00hs 9 de Julio vs Florida de Clucellas (Darío Suárez), Argentino Quilmes vs Talleres María Juana (Claudio González), Ben Hur vs Deportivo Aldao (Rodrigo Pérez). Viernes 12/11. 22hs Dep. Libertad vs Unión, Dep. Tacural vs Sportino Norte. Sábado 13/11. 17hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol.

LAS POSICIONES

ZONA A. Brown 4, puntos; Florida Clucellas 2; Bochazo 1, Florida 2; 9 de Julio 0

ZONA B. Atlético 6, puntos; Dep. Ramona 4, Argentino Quilmes 1, Talleres MJ 0.

ZONA C. Sportivo Norte 4, Dep. Tacural 3, Dep. Libertad 1, Unión 0.

ZONA D. Ferrocarril del Estado 6, puntos; Peñarol 3, Ben Hur 3; Dep. Aldao 0.

