Racca y Castellano saben que van a perder y que se pierde legitimidad para gobernar

El candidato a concejal por el oficialismo, Martín Racca, remarcó la transformación de la ciudad a partir de las gestiones de Omar Perotti como gobernador y de Luis Castellano como intendente. "Queremos seguir haciendo más Rafaela", sostuvo. Castellano pidió a los rafaelinos el respaldo para no detener el avance.







FOTO LA OPINIÓN RITUAL. El intendente, Luis Castellano, esta vez junto al candidato a concejal, Martín Racca, en la entrevista de cierre de campaña en LA OPINIÓN.



Con tanta obra pública en plena ejecución, a punto de comenzar o ya licitadas, Rafaela inició el último año un proceso de transformación a gran escala que mejorarán sus redes de servicios de agua potable, desagües cloacales y pluviales, gas natural, accesibilidad con la autopista de la Ruta 34 y su infraestructura básica de salud con un imponente nuevo hospital regional. Así lo destacaron el intendente, Luis Castellano, y el subsecretario de Salud y a la vez candidato a concejal, Martín Racca, en una entrevista con este Diario que marca el cierre de la campaña.

"Este modelo de gestión está atravesado por el hacer. Y precisamente por eso pedimos el apoyo a los rafaelinos, para mantener esta dinámica de cambio en todos los frentes", subrayó Castellano entusiasmado con las decenas de obras públicas que modificarán sustancialmente la geografía urbana y la calidad de vida.

Tras un mes de intensa campaña, Racca admitió que "llegamos al final contentos, sabiendo que hicimos un buen trabajo, que hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, armamos un buen equipo con la integración de Nahuel Aimar a nuestra lista después de las primarias, trabajamos bien y estamos conformes por eso". "El espacio se llama Hacemos y no es un slogan de campaña, nosotros nos propusimos elaborar propuestas electorales, y no solo son proyectos sino que empezamos a trabajarlos con los recursos con los que contábamos y con el desafío de que cuando seamos concejales tengan su presupuesto o multiplicar los recursos con los que contamos hoy, por ejemplo 'A la par' y 'Mi primer tema', dos ideas de campaña que rápidamente pusimos en marcha", explicó el médico que asumió el cargo el año pasado poco antes de que se declare la pandemia de Covid.

Racca reconoce que "la economía es el principal problema que surge en cada charla con los vecinos, y por eso estamos convencidos de que 'A la par' va a ser lo que fue la vacuna para la pandemia porque busca fortalecer la educación y preparar para el trabajo, ensamblar lo que nos demanda el territorio con lo que se mide en los relevamientos, claramente la falta del título secundario es el principal obstáculo a la hora de conseguir un empleo formal, por eso tenemos que trabajar fuertemente allí con la construcción de una figura nueva, un promotor que vaya a las casas de las familias para guiar a sus integrantes en materia de educación". "Si bien lo hicimos en las recorridas barriales, a idea es poder llegar a todos los hogares de Rafaela y que todos puedan tener su título secundario, y que todos puedan estar capacitados para conseguir un mejor empleo", subrayó.

En este marco, el candidato a concejal consideró que "estamos ante un nuevo desafío, que es el bi-año en educación, los chicos han pasado de año por la pandemia y adeudan materias de primero o segundo año y están en tercero o cuarto, entonces aumenta el riesgo de deserción escolar, así que la idea es generar un tutor que pueda acompañar esa trayectoria para que el problema no sea peor en el futuro, sino todo lo contrario". Se trata de "un punto nuevo del programa A la par, y tiene que ver con la multiplicación de los recursos, porque creemos que es hacia allí donde tenemos que aportar todo para construir un mejor futuro".

"Los temas que surgen en las recorridas barriales los mismos de siempre, el primero es la economía, el segundo es la seguridad, también la educación, temas del barrio, y la obra pública, que cuando llega transforma la realidad de cada uno de los barrios y las familias", puntualiza Racca. "En cuanto a obras, la magnitud que hoy maneja la ciudad, de una calidad y dimensión que nunca estuvieron en la historia, apuntan directamente al futuro de Rafaela, es pensar en los próximos cien años, como el nuevo hospital. Simultáneamente, hay otras obras que son históricas para Rafaela, como el acueducto, la autopista de la Ruta 34, el cuarto módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales, la obra de gas. Claramente, el espacio se llama Hacemos, porque estamos haciendo, y también tenemos esta planificación de la Rafaela de los 150 años, estamos pensando más allá de un resultado electoral, estamos pensando en un modelo de ciudad", enfatizó el actual subsecretario de Salud del Municipio.

Otra de las demandas de la ciudadanía se vincula a la vivienda. Al respecto, Castellano recordó que "tenemos varios frentes abiertos, tenemos el Plan Nacional de Suelo, donde ya se realizó la apertura de sobres para la realización de infraestructura de 315 lotes; otro es el programa municipal Mi Tierra, Mi casa, que es donde actualmente ya hay familias viviendo en el norte de la ciudad; después tenemos en proyecto otro plan de suelo sobre el sector sur de la ciudad, donde el Instituto Municipal de la Vivienda tiene terrenos en los que estamos proyectando una cantidad de lotes parecida. En cuanto a viviendas, hay 190 viviendas en marcha que el gobierno provincial está financiando para el municipio en distintos sectores de la ciudad". Asimismo, indicó que "hay una propuesta desde el Ministerio de Hábitat de la Nación de que quienes resulten adjudicatarios de esos 315 lotes tengan la posibilidad de inscribirse a un crédito Procrear para que pueda comenzar la construcción, también estamos en el proceso de viviendas en propiedad horizontal en los barrios San José y en Villa del Parque".

A modo de mensaje final, Racca afirmó que "tenemos un modelo de ciudad que inició hace muchos años Omar Perotti, que pone a la producción, el empleo, la innovación en el centro de la gestión, y que tiene algunas fortalezas, como por ejemplo el diálogo permanente con instituciones, la escucha a los problemas de los vecinos; y Luis Castellano es el referente de la ciudad. Son dos referentes de este espacio con los que voy a trabajar personalmente para fortalecer este modelo de gestión. Somos una lista joven, una lista que demostró capacidad de trabajo, que tiene capacidad de gestión, y que va a estar escuchando permanentemente a los vecinos. Nos gusta hacer más de lo que decimos".

Por su parte, Castellano remarcó que "la cantidad de obras y programas que están en marcha nos abre un futuro distinto, ese es el proceso que no queremos detener, por eso Martín, Valeria y Nahuel en el Concejo son quienes defienden ese proyecto en la ciudad y por supuesto también el acompañamiento para Marcelo Lewandowski y Roberto Mirabella, que son quienes van a ayudar a gestionar esas obras para Santa Fe y para Rafaela. Es tan simple y sencillo pero tan complejo, pedir el voto para que Rafaela no detenga todo este proceso que está llevando adelante".

Fuente: La Opinión